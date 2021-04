Godzilla vs Kong ne sortira pas en salle : où, quand et comment voir le film en France ?

Comme "Wonder Woman 1984" avant lui, le blockbuster "Godzilla vs Kong" n'aura pas le droit à une distribution dans les salles françaises. Comment, où, quand et à quel prix voir le film depuis chez soi ? On vous donne toutes les réponses.

Godzilla vs Kong privé de sortie au cinéma

La pandémie a été impitoyable pour l'industrie du cinéma. Certains studios ont cherché le meilleur compromis pour s'adapter en ces temps compliqués. Des films prévus dans les salles filent sur des plateformes de SVOD, d'autres voient leur date de sortie être repoussée à la chaîne et il y a Warner, qui a imposé un traitement unique à toutes ses productions. Pour l'année 2021, les films sortiront dans les salles ouvertes et sur HBO Max aux USA, pendant 30 jours, en simultané. Une sortie hybride déjà inaugurée avec Wonder Woman 1984. Le film de Patty Jenkins a d'ailleurs fini par être visible en France directement en DVD/Blu-Ray et en digital.

C'est le même traitement auquel va avoir droit Godzilla vs Kong. Warner vient d'annoncer qu'il sortira directement à l'achat digital sur notre territoire. Jusqu'ici, son arrivée dans les salles restait programmée pour le 19 mai. La décision a de quoi surprendre, alors que le gouvernement projette de débloquer la situation des salles le mois prochain. Godzilla vs Kong n'aurait pas fait tâche à l'affiche en plein été. On sait que cette période est toujours très adaptée aux productions de ce calibre. Visible dans certaines salles du monde depuis peu de temps, le blockbuster réalisé par Adam Wingard a déjà dépassé les 300 millions de dollars au box-office global. Dans ce contexte si particulier, ces résultats sont satisfaisants.

Godzilla vs Kong ©Warner Bros Studios

Comme son titre le suggère sans détour, le film narre l'affrontement entre les deux Titans principaux de l'univers étendu développé par Warner et Legendary. Alors que Godzilla adopte un comportement inquiétant aux yeux des hommes, ils demandent à Kong de les aider pour mettre quelques torgnoles au lézard géant. La nature du projet nous laisse penser que le spectacle aurait pu valoir le détour sur grand écran.

Tout savoir sur la sortie en digital

C'est donc uniquement à l'achat en digital que Godzilla vs Kong vient d'être annoncé. La sortie est prévue très rapidement, le 22 avril prochain. Vous pourrez le retrouver sur toutes les plateformes : iTunes, Apple TV, Amazon Prime Video, Google Play, YouTube, Sony Playstation, Microsoft Xbox, Rakuten TV, Orange, CanalVOD, Bbox, Filmo TV et Video Futur. Le prix sera visiblement le même que celui pratiqué d'habitude - aux alentours de 13/15 euros. Warner n'a pas encore communiqué quoi que ce soit au sujet d'une sortie en physique. Comme Wonder Woman 1984, on imagine qu'elle devrait intervenir dans les semaines suivantes avec plusieurs éditions proposées.