Godzilla vs Kong : nouvelles images inédites de la bagarre du siècle

La promotion de « Godzilla vs Kong » bat son plein. Le film d'Adam Wingard révèle une nouvelle bande-annonce qui contient des images inédites de l'affrontement.

La suite du Monsterverse

Godzilla vs Kong est le quatrième film du Monsterverse. Un univers connecté lancé par Warner Bros en 2014 qui met en place l'introduction de monstres géants et mythiques sur notre planète Terre. Après Godzilla en 2014, Kong : Skull Island en 2017 et Godzilla : roi des monstres en 2019, Godzilla vs Kong est le quatrième film de cette saga. Réalisé par Adam Wingard, le long-métrage promet un affrontement titanesque entre le Kaiju et le gorille géant. Côté casting, le film réunit notamment Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry ou encore Kyle Chandler.

Godzilla vs Kong ©Warner Bros Studios

Nouveau teaser pour Godzilla vs Kong

Dans la foulée de la bande annonce de Zack Snyder's Justice League, la Warner a également publié une nouvelle bande-annonce de Godzilla vs Kong. Un nouveau trailer qui contient son lot d'images inédites. Ces nouvelles images teasent un film bourré d'action, et une bataille impressionnante entre les deux protagonistes. Que ce soit sur l'eau ou dans les grandes villes, le carnage promet d'être conséquent. Cette nouvelle bande-annonce offre également un regard sur la jeune fille capable de communiquer avec Kong, alors que ce dernier est à terre, pas loin du K.O.

Leur combat. Notre monde. #GodzillaVsKong au cinéma et en streaming exclusivement sur HBO Max le 31 mars. Trouvez le plus grand écran possible.

Le film s'annonce donc explosif avec un affrontement absolument renversant. Ces images promettent une œuvre ambitieuse et portée par une photographie assez alléchante. Comme récemment pour Wonder Woman 1984, Warner Bros propose donc le film le 31 mars au format hybride de la diffusion simultanée en salles et en streaming sur la plateforme HBO Max. C'est leur modus operandi pour leur programmation de 2021, avec une disponibilité des films sur la plateforme uniquement 31 jours - ce qui explique que le tarif de l'abonnement reste le même, et qui "rend" l'exclusivité aux cinémas au terme de cette disponibilité en streaming. Encore faut-il que le film ait du succès pour se maintenir à l'affiche...