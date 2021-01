Godzilla vs Kong : pourquoi King Kong est-il beaucoup plus grand que dans le précédent film?

La première bande-annonce de « Godzilla vs Kong » offre le premier aperçu du célèbre gorille face au lézard géant. Mais comment expliquer son changement de taille impressionnant ?

Godzilla VS Kong : le combat des géants

La première bande-annonce de Godzilla VS Kong est tombée ce week-end. De quoi rendre les fans totalement fous devant ces premières images dantesques. Réalisé par Adam Wingard, le long-métrage va permettre de remettre au goût du jour cette confrontation ancestrale. Attendu (normalement) pour le 17 mars prochain, le film réunit deux franchises. À savoir les reboots de Godzilla et Kong : Skull Island. En 2014, Gareth Edwards met en scène le retour du lézard géant avec notamment Aaron Taylor-Johnson, Bryan Cranston, Elizabeth Olsen et Juliette Binoche au casting. En 2019, Warner Bros lance la suite, Godzilla 2 – Roi des monstres. Cette fois, c'est Michael Dougherty qui s'occupe de la réalisation, tandis que la distribution se compose notamment de Kyle Chandler, Vera Farmiga et de la jeune Millie Bobby Brown, la star de la série Stranger Things. Côté box-office, les deux films ont rapporté plus de 911 milliards de dollars de recettes.

Godzilla vs Kong ©Warner Bros Studios

Au tour de Kong maintenant. Après l'excellent film de Peter Jackson sorti en 2005, le gorille géant s'est absenté des écrans jusqu'à Kong : Skull Island. Réalisé par Jordan Vogt-Roberts, le film réunissait un casting quatre étoiles composé de Tom Hiddleston, de Samuel L. Jackson, de Brie Larson, de John C. Reilly et de John Goodman. Sorti en 2017, le long-métrage a rapporté plus de 566 millions de dollars au box-office. Maintenant, Warner balance enfin les premières images de la confrontation entre ces deux mythes du cinéma. Et visiblement, Kong a quand même bien grandi depuis sa dernière apparition.

Pourquoi Kong a autant grandi ?

Godzilla VS Kong rappelle Millie Bobby Brown et Kyle Chandler du précédent film. Le reste de la distribution se compose notamment d'Alexander Skarsgard, de Rebecca Hall et de Brian Tyree Henry. Depuis 1962, et la première confrontation entre King Kong et Godzilla, ce match de titans passionne le public. Cependant, Kong a toujours été handicapé par sa taille. En effet, Godzilla mesure 393 pieds de haut (119,7 mètres), tandis que Kong stagne à 104 pieds (31,6 mètres). Un déséquilibre que Warner Bros se devait de corriger. La première bande-annonce de Godzilla VS Kong confirme que le gorille a rattrapé son retard. Mais comment expliquer cette différence de taille entre les deux films ?

Kong : Skull Island ©Warner Bros Studios

La raison avancée par le studio est son âge. En effet, dans Kong : Skull Island, King Kong n'a pas encore atteint son âge adulte. Comme le fait remarquer le personnage de John C. Reilly, Kong n'est encore qu'un adolescent dans le film de Jordan Vogt-Roberts. Mais il semble maintenant avoir pratiquement triplé de taille. C'est en tout cas ce que suggèrent les premières images de Godzilla VS Kong, puisque le gorille fait maintenant approximativement la même taille que le Kaiju. Une croissance nécessaire pour se frotter au roi des monstres, qui semble remonté contre le roi de la jungle. Il semble en tout cas, que l'ORCA, une technologie utilisée dans Godzilla : Roi des monstres, ait réveillé Kong, qui va, visiblement, en découdre avec le Kaiju. Mais est-ce que sa nouvelle taille va suffire ? Réponse le 17 mars 2021.