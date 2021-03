Godzilla vs Kong : un chat remplace le gorille dans cette nouvelle bande-annonce

Alors que la promotion de « Godzilla vs Kong » bat son plein, des petits malins ont fait une vidéo parodique de la bande-annonce. Découvrez ce nouveau clip, où le célèbre gorille est remplacé par un chat très mignon - et très costaud.

Godzilla vs Kong : le blockbuster titanesque est repoussé

Réalisé par Adam Wingard, l’énorme crossover Godzilla vs Kong s’annonce être une rencontre explosive. Initialement prévu pour sortir ce mois-ci sur HBO Max, le blockbuster a été repoussé au 19 mai prochain. Pour rappel, Godzilla vs Kong est le quatrième film de cet univers monstrueux, après les deux premiers Godzilla et Kong : Skull Island. Les deux créatures cultes vont enfin se rencontrer et s’affronter dans ce divertissement qui place la barre haut. Côté casting, la distribution pioche dans les deux sagas avec notamment Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry ou encore Kyle Chandler. Ce mastodonte cinématographique marquera la première rencontre entre les deux titans depuis 1962.

Godzilla vs Kong ©Warner Bros Studios

Un nouveau combattant entre en scène

Un concurrent improbable vient maintenant d’entrer dans l’arène. Dans une récente bande-annonce reprise par des fans, le compte Twitter OwlKitty a publié un clip totalement décalé, qui modifie les images originales du trailer de Godzilla vs Kong pour yincruster un outsider inattendu. Avec des effets visuels plutôt réussis, ces petits malins ont ajouté un chat géant dans l’équation. Godzilla n’affronte plus le roi des singes, mais bien un mignon petit matou de la taille de King Kong. Le tweet reprend une citation du film en la parodiant : « OwlKitty ne s'incline devant personne ».

Cette fausse bande-annonce ne manque pas de détails. Chaque élément de la bande-annonce est repris et parodié avec humour et créativité. Kat Kong (on va l’appeler comme ça) semble être un coriace adversaire pour Godzilla qui va devoir sortir les crocs pour pouvoir espérer en sortir vainqueur. Cette parodie offre même un détournement assez drôle en modifiant le rôle de la petite fille en connexion avec Kong. Cette dernière offre une boîte de nourriture pour chat au géant Kat Kong. Un trait d’humour bien senti, avant de mettre en scène la confrontation finale, qui semble tout aussi explosive que le combat initial. Pour les amateurs de vidéos de chat, c'est ici que ça se passe !