Godzilla vs Kong : une nouvelle bande-annonce confirme la présence d'un autre personnage

Une toute nouvelle bande-annonce de « Godzilla vs Kong » vient de sortir pour le public chinois. Cette dernière bande-annonce réserve quelques images inédites et confirment la présence d'un autre personnage : Mechagodzilla !

Godzilla vs Kong : encore des nouvelles images

Décidément, la promotion de Godzilla vs Kong est à la limite de l'asphyxie. Warner martèle son public avec des bandes-annonces incessantes de son prochain blockbuster. Pour rappel, ce crossover explosif est réalisé par Adam Wingard, qui offre la première rencontre entre King Kong et Godzilla depuis 1962. Après Godzilla, Godzilla 2 et Kong : Skull Island, Warner se lance dans cet affrontement titanesque qui promet d'être renversant. Côté casting, le film réunit notamment Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall ou encore Kyle Chandler. Godzilla vs Kong est attendu le 19 mai prochain simultanément en salles et sur HBO Max.

Mechagodzilla sera aussi de la partie

Ainsi, la Warner vient encore de publier une nouvelle bande-annonce, réservée au marché chinois. L'occasion pour la firme de lâcher quelques images inédites et de confirmer la présence de Mechagodzilla, très célèbre dans le secteur asiatique. Outre la présence de plans inédits, la véritable information de premier ordre de cette ultime bande-annonce, c'est la présence de ce personnage culte de l'univers de Godzilla.

Godzilla contre Mecanik Monster ©Toho Company

Ce robot, construit par les humains pour combattre la menace du Kaiju, est apparu pour la première fois en 1974 dans Godzilla contre Mecanik Monster. Face au succès de cet ajout, cette machine surpuissante est revenue à de nombreuses occasions. Ainsi, Godzilla vs Kong marquera la neuvième apparition de Mechagodzilla au cinéma (si on compte son caméo dans Ready Player One).

Adam Wingard choisit de ramener ce protagoniste un peu obsolète au goût du jour. Certainement une volonté de Warner de surfer sur le succès de franchises comme Transformers et Pacific Rim qui fonctionnent particulièrement bien sur le marché asiatique. En effet, ces derniers sont très friands des histoires qui impliquent des méchas. Autre exemple, le Batman Ninja n'a pas hésité, lui non plus, à surfer sur cette hype. En tout cas, cette nouvelle bande-annonce partage ainsi le premier regard de Mechagodzilla, qui sera donc au milieu de cet affrontement titanesque. Reste maintenant à savoir quel rôle va jouer ce nouveau personnage dans le combat entre les deux titans...