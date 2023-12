Godzilla x Kong : une bande-annonce titanesque pour le film de monstres

"Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire" se dévoile davantage avec une bande-annonce impressionnante dans laquelle les deux célèbres monstres s'apprêtent à affronter ensemble une nouvelle créature.

Godzilla x Kong : les monstres se retrouvent dans la bande-annonce

Warner Bros. continue de développer son MonsterVerse, initié avec le Godzilla (2014) de Gareth Edwards. Le célèbre monstre géant est ensuite revenu dans Godzilla 2 : Roi des monstres (2019), avant d'affronter une autre créature épique dans Godzilla vs Kong (2021). À la fin du film, Godzilla et Kong repartaient chacun de leur côté. Mais après avoir été ennemis, ils vont devoir s'allier dans Godzilla x Kong. Car un nouvel ennemi menace la Terre et seul leur alliance pourra en venir à bout. Du moins, c'est ce que sous-entend la bande-annonce, visible en une d'article.

Comme on peut le voir sur ces images, l'univers de Skull Island va être approfondi et c'est de là qu'un autre monstre va sortir, révélant un monde enfoui. L'animal étant visiblement plus fort que Kong, ce dernier va devoir demander un coup de main à Godzilla.

Godzilla x Kong ©Warner Bros.

Même si la bande-annonce montre beaucoup de choses et impressionne dans sa représentation des créatures (il y a même une petite ambiance Transformers dans les premiers plans), il y aura encore beaucoup de choses à découvrir et toute l'intrigue n'est pas encore dévoilée. On se demande en effet comment Kong et Godzilla vont se mettre d'accord pour s'unir...

Toujours plus de monstres

Outre des créatures géantes, il y aura encore une fois dans Godzilla x Kong de nombreux acteurs car, comme pour chaque film, ils permettent de guider l'histoire entre deux séquences de combat. On peut voir sur ces images, entre autres, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Dan Stevens et la jeune Kaylee Hottle. Le film sera à découvrir le 10 avril 2024. D'ici là, un autre film Godzilla pourra être découvert, seulement et les 7 et 8 décembre dans les salles : Godzilla Minus One. Un film japonais qui promet et qui est pour le moment l'un des mieux notés de tous les films Godzilla.