Ce blockbuster fait un démarrage record et passe devant Dune 2

"Godzilla x Kong : Le nouvel Empire" réalise le meilleur démarrage de l'année au box-office mondial, devant "Dune 2". Un succès éblouissant, malgré des premières critiques mitigées, et une nouvelle réussite pour Warner Bros. Pictures.

Godzilla et Kong au sommet

C'est ce qu'on appelle un démarrage monstrueux au box-office, et personne ne l'avait vu venir. Au terme de ses trois premiers jours de sortie, Godzilla x Kong : Le nouvel Empire, cinquième film du MonsterVerse des studios Legendary Pictures, a réalisé un démarrage exceptionnel au box-office. En effet, il a cumulé plus de 195 millions de dollars de recettes au box-office mondial, dont 80 millions sur le territoire nord-américain.

Godzilla x Kong : Le nouvel Empire ©Warner Bros.

C'est une excellente surprise pour le film rassemblant Godzilla et Kong, et un casting composé notamment de Rebecca Hall, Kaylee Hottle et Brian Tyree Henry. En effet, alors que les prévisions au box-office nord-américain s'établissaient aux alentours des 50 millions de dollars de recettes, le film d'Adam Wingard a largement dépassé ces attentes, encaissant 80 millions de dollars, juste derrière Dune 2 qui pour son premier week-end avait cumulé 82 millions de dollars de recettes.

Une réussite inattendue au box-office domestique, mais aussi à l'international, puisque dans les territoires où il est aussi sorti, il a déjà rapporté plus de 115 millions de dollars de recettes. À titre de comparaison, Dune 2 avait rapporté pour son premier week-end 182,5 millions de dollars au box-office mondial. Au global, Godzilla x Kong : Le nouvel Empire fait donc mieux que le film de Denis Villeneuve, réalisant pour le moment le meilleur démarrage de l'année.

Le succès malgré des premiers retours mitigés

Les dirigeants de Legendary Pictures et ceux de Warner Bros. Pictures, producteurs et distributeurs du film, peuvent déboucher le champagne, enchaînant après Dune 2 avec un autre grand succès. Pour Mary Parent, dirigeante de Legendary Pictures, le mérite revient en partie à Adam Wingard.

Adam Wingard a une imagination débordante. Il a des idées géniales sur la façon dont ces personnages peuvent être vus par le public. Il a une imagination d'enfant qui ne s'est pas éteinte à l'âge adulte et il sait comment l'exploiter.

Le succès est d'autant plus appréciable que les premières critiques n'ont pas été tendres, et que Godzilla x Kong : Le nouvel Empire arrive après le carton critique, et commercial à sa mesure, de Godzilla Minus One. En effet, sur Rotten Tomatoes, le score critique s'établit à 53%. En revanche, son score spectateurs s'élève à 92%, et il est à noter qu'au niveau international le film fonctionne pour le moment très bien en Chine et en Amérique du Sud.

Fruit d'une intense campagne de marketing et de scènes ultra-spectaculaires qui ont donc ravi le public, ce succès va-t-il se confirmer dans la durée, et dépasser à terme le box-office global de Dune 2, pour l'instant à 627 millions de dollars de recettes au bout de 5 semaines ? L'avenir va vite le dire.

Godzilla x Kong : Le nouvel Empire sort dans les salles françaises le 3 avril 2024.