Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire s’offre une dernière bande-annonce avant la sortie

À quelques semaines de la sortie de "Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire", une dernière bande-annonce du long-métrage vient d’être dévoilée. Ses images sont encore une fois impressionnantes.

Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire, 5e film du MonsterVerse

Lancé en 2014 avec Godzilla, le MonsterVerse de Legendary Pictures et Warner Bros s’apprête à s’enrichir d’un cinquième film : Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire. Après s’être affrontés dans le dernier opus, les deux monstres mythiques feront cette fois équipe afin de contrer un ennemi qui menace le monde des titans et le nôtre : le Skar King.

Déjà derrière le précédent opus de la franchise, Adam Wingard a réalisé Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire. Pour porter son film, il a pu compter sur les retours de Rebecca Hall dans le rôle d’Ilene Andrews et Brian Tyree Henry dans celui de Bernie Hayes. Mais aussi sur Dan Stevens, choisi pour interpréter Trapper, un autre personnage important dans l’intrigue du nouveau long-métrage.

Un dernier trailer explosif pour le film

À quelques semaines de la sortie de Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire, la bande-annonce finale du long-métrage a été dévoilée. Celle-ci nous ramène aux origines du MonsterVerse et à son évolution. Elle nous montre ainsi des images des précédents films de la franchise, avant que les deux monstres ne fassent équipe. On peut par exemple y voir Bryan Cranston et Elizabeth Olsen dans Godzilla ou encore Samuel L. Jackson dans Kong : Skull Island.

Comme dans les bandes-annonces précédentes, ces nouvelles images sont aussi très spectaculaires, et nous promettent un film visuellement impressionnant. L’affrontement entre Godzilla et Kong d’un côté et le Skar King de l’autre devrait faire des étincelles.

Le dernier film du MonsterVerse ?

Le trailer de Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire laisse également entendre que cet affrontement sera le point culminant du MonsterVerse. Et donc que ce film pourrait être le dernier de cette franchise. On ne sait pas encore si cela sera bel et bien le cas.

On peut tout de même penser que si ce nouveau long-métrage fait un carton dans les salles, Legendary Pictures sera très tenté par l’idée de développer une suite. Mais il faudra donc pour cela attendre de connaître la réception de Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire. Le film débarquera le 3 avril prochain dans les salles obscures françaises.