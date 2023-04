Godzilla x Kong : le nouvel ennemi apparaît dans le premier teaser

La prochaine étape du MonsterVerse se dévoile. Les titans seront de retour dans "Godzilla x Kong : The New Empire" et devront unir leurs forces face à un redoutable ennemi, qui se dévoile à travers un premier aperçu.

Le MonsterVerse continue

En 2014, le studio Legendary lance le MonsterVerse avec Godzilla. Le Kaijū revient cinq ans plus tard dans Godzilla II : Roi des monstres, après avoir laissé son redoutable adversaire se présenter en 2017 avec Kong : Skull Island. Les deux titans s'affrontent ensuite dans Godzilla vs. Kong, sorti en 2021.

À la fin de ce blockbuster, ces deux monstres emblématiques de l'histoire du septième art repartent chacun de leur côté après avoir enterré la hache de guerre. Au vu du premier teaser et du titre, ils devront faire front commun dans le prochain opus du MonsterVerse.

Godzilla vs. Kong ©Legendary

Godzilla et Kong face à un nouvel ennemi

Legendary vient de dévoiler un aperçu de Godzilla x Kong : The New Empire. Sur ces images, un nouvel ennemi trône au-dessus de nombreux ossements. Cette "menace inconnue et colossale", selon le synopsis officiel, va "mettre en péril" l'existence des titans ainsi que celle de l'humanité. Les crânes de Godzilla et Kong finissent d'ailleurs par apparaître à la fin du teaser. Pour le moment, l'identité de ce qui semble être un singe n'a pas été révélée, mais certains affirment qu'il pourrait s'agir du fils du gorille géant ou de l'un de ses ancêtres.

Réalisateur de Godzilla vs. Kong, Adam Wingard devrait être aux commandes de ce nouveau long-métrage. Au casting, on devrait retrouver Rebecca Hall, Dan Stevens, Brian Tyree Henry, Rachel House et Fala Chen. Aux États-Unis, la date de sortie de Godzilla x Kong : The New Empire est fixée au 15 mars 2024. En attendant d'en savoir plus, retrouvez le teaser en tête d'article.