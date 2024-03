Godzilla x Kong : les premiers avis ne sont pas du tout rassurants

Alors qu'il vient de sortir aux États-Unis, "Godzilla x Kong : Le nouvel Empire" reçoit des avis très négatifs de la part de la presse américaine. Le blockbuster sortira chez nous le 3 avril.

La presse américaine détruit Godzilla x Kong

Avec Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire, Warner Bros. continue de développer son MonsterVerse, initié il y a 10 ans avec Godzilla (2014). Après l'introduction du célèbre monstre japonais, c'est Kong qui a eu droit à son propre film avec Kong: Skull Island (2017), suivi de Godzilla 2 : Roi des monstres (2019). Puis, les deux titans se sont affrontés dans Godzilla vs Kong (2021). Mais pour ce cinquième film, ils devront cette fois s'associer pour affronter un ennemi commun : le Skar King. On nous promet donc encore des combats titanesques qui se dérouleront sous les yeux des humains. Parmi ces derniers, on retrouvera Rebecca Hall et Brian Tyree Henry, déjà présents dans l'opus précédent, ainsi que Dan Stevens.

Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire ©Warner Bros.

Prévu pour le 3 avril dans les salles françaises, Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire vient de sortir aux États-Unis et les premiers retours sur le film n'ont pas tardé. Malheureusement, ceux-ci ne sont pas vraiment rassurants. Du moins, du côté de la presse. Comme on peut le voir sur l'agrégateur Rotten Tomatoes, au moment où nous écrivons ces lignes, le film n'a obtenu que 54% d'avis positifs. Soit le pire score après Godzilla 2 : Roi des monstres, qui n'avait pas dépassé les 42%. Un résultat également bien loin des trois autres longs-métrages qui avaient obtenu une bonne note de 76%.

"Un jeu vidéo ennuyeux et épuisant"

Pour autant, si on se penche sur les avis du public, Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire, a pour le moment un très bon score de 92%. Un score à relativiser tout de même puisque le film vient de sortir et que seulement plus de 250 avis ont été répertoriés, tandis que les autres productions du MonsterVerse en compte plusieurs dizaines de milliers. Tout de même, certaines critiques de la presse sont particulièrement négatives. Comme celle de CBS News qui écrit : "Godzilla x Kong est l'une des choses les plus agressivement fades, extrêmement stupides et insultantes". NYC Movie Guru n'y va pas de main morte en décrivant le film comme "un jeu vidéo ennuyeux, épuisant et fastidieux déguisé en film".

De son côté, The Playlist regrette que les enjeux du long-métrage soient "inexistants", provoquant ainsi "un ennui tonitruant". L'utilisation d'effets numériques à outrance est aussi critiquée par MovieWeb qui trouve que Godzilla x Kong "évite toute notion de réalisme visuel pour un carnage de créatures enroulé autour d'une intrigue fragile". Il semblerait néanmoins que le blockbuster offre une quantité d'action impressionnante qui pourrait alors plaire à un certain public.

Malgré ces retours négatifs, on attendra de voir le film pour le juger. Pour cela, rendez-vous dans les salles le 3 avril.