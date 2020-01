Going Electric : Timothée Chalamet va incarner Bob Dylan

Vous avez aimé ? Partagez :

L’acteur, actuellement à l’affiche des « Filles du docteur March », va incarner le célèbre auteur-interprète Bob Dylan. Le film, pour le moment intitulé « Going Electric », sera réalisé par James Mangold.

Selon les informations de Deadline, le réalisateur James Mangold a signé avec Searchlight Pictures pour réaliser un film sur Bob Dylan, qui sera incarné par un des acteurs les plus en vue du moment, Timothée Chalamet. À 24 ans, l’acteur franco-américain s’est déjà illustré dans un bon nombre de films très remarqués, dont Call Me by Your Name, Lady Bird, et tout récemment Le Roi et Les Filles du docteur March.

Bob Dylan version électrique

Le film racontera la période de la carrière de Bob Dylan quand, au milieu des années 60, le chanteur est passé de la folk au rock, de la guitare sèche à l’électrique, laissant perplexe ses fans d’alors, mais réussissant finalement à imposer cette évolution qui marquera l’histoire du rock et de la musique en général. Il sera intéressant de voir ce que James Mangold, à qui l’on doit le très réussi Walk The Line, biopic de Johnny Cash avec Joaquin Phoenix, fera avec cet autre légende de la musique américaine.

Incarner Bob Dylan n’est pas anodin. Il a lui-même joué dans des films, citons Pat Garrett et Billy le Kid en 1973, et a été le sujet de nombreux documentaires, dont La Dernière Valse et No Direction Home et Rolling Thunder Revue de Martin Scorsese. Surtout, on se souvient du très beau film de Todd Haynes, I’m not there, dans lequel Dylan est interprété à différentes périodes de sa vie par six acteurs différents.

Timothée Chalamet s’attaque ainsi à un rôle de grande envergure. Toujours selon Deadline, il serait en train de finaliser sa participation à Going Electric, et se consacrerait déjà à l’étude et à la pratique de la guitare. Et quoi de plus sexy que Timothée Chalamet ? Timothée Chalamet avec une guitare. Il sera sur les planches du théâtre londonien Old Vic dans la pièce 4,000 Miles entre avril et mai 2020, et il se dit que le tournage du film de James Mangold pourrait commencer dans la foulée.