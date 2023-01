Golden Globes 2023 : le palmarès dévoilé, les Oscars promettent d'être passionnants

Découvrez ci-dessous le palmarès complet des Golden Globes 2023. Entre les nouveaux films de Steven Spielberg et Martin McDonagh, les prochains Oscars promettent d'être très disputés !

Golden Globes 2023 : les grands gagnants

Comme chaque année, la cérémonie des Golden Globes récompense les films et séries les plus marquants de l'an passé. Et 2022 a été un cru exceptionnel, que ça soit sur le petit ou le grand écran. Antichambre des Oscars, la cérémonie donne en général la tendance pour les futurs vainqueurs. Et le moins que l'on puisse dire c'est que la compétition de cette année s'annonce passionnante ! Découvrez ci-dessous le palmarès complet.

Golden Globes 2023 catégorie cinéma

The Fabelmans, le nouveau film de Steven Spielberg et Les Banshees d'Inisherin de Martin McDonagh font donc office de favoris pour la prochaine cérémonie des Oscars et devraient se partager les principaux prix. Vingt-quatre ans après avoir remporté un Oscar du meilleur réalisateur pour Il faut sauver le soldat Ryan, Steven Spielberg repartira-t-il avec une seconde statuette dorée ?

De son côté, Avatar : la voie de l'eau de James Cameron devrait repartir avec les majeurs prix techniques. En revanche, pour Top Gun : Maverick, ça s'annonce compliqué. Il devrait cependant pouvoir rafler la meilleure chanson originale.

Côté interprétations, si ça semble plié pour l'interprétation féminine avec Cate Blanchett, du côté des interprètes masculins, ça devrait se jouer entre Colin Farrell et Austin Butler. Rendez-vous le 12 mars prochain !

Golden Globes 2023 catégorie télévision