Golden Globes : Tom Cruise prend une décision radicale pour protester contre la cérémonie

Actuellement, la cérémonie des Golden Globes est sous le feu des critiques, suite au manque de diversité et de transparence qui existe au sein de son jury. Devant l’ampleur de la polémique, Tom Cruise a vivement réagi à son tour. Et malgré le fait qu’il ait souvent reçu les honneurs de cette cérémonie, celui-ci n’y va pas de main morte avec elle.

Golden Globes : un entre-soi de plus en plus insupportable

Ces dernières années, les grandes cérémonies américaines telles que les Golden Globes ou les Oscars sont de plus en plus critiquées par la presse et certaines personnalités hollywoodiennes. En effet, on se souvient notamment du fameux slogan « Oscars so white » de 2016 qui avait vu plusieurs stars telles que Jada Pinkett-Smith, Spike Lee ou bien encore Mark Ruffalo menacer de boycotter la soirée. L’objectif était, à cette époque, de dénoncer l'absence flagrante de diversité dans les catégories majeures de la cérémonie pour la seconde année consécutive. Devant l’emballement médiatique, l’Académie s’était alors engagée à faire des progrès dans ce domaine et avait mis en place plusieurs réformes.

C’est désormais au tour des Golden Globes de se retrouver dans l’œil du cyclone. Ainsi la Hollywood Foreign Press Association, groupe regroupant les 90 journalistes qui composent le jury des Golden Globes, ne contient aucun membre noir depuis 2002. Une absence des minorités jugée totalement inacceptable à l’époque qui est la nôtre, et qui s’est accompagnée d’une autre polémique puisque de récentes productions majoritairement afro-américaines telles que Le Blues de Ma Rainey ou bien encore One Night in Miami ont été perçues comme snobées par la cérémonie. Enfin, cela fait des années que plusieurs membres de la cérémonie sont accusés de sexisme, de discrimination ou bien encore de corruption. Rien ne va, donc…

Malgré le fait que la HFPA promette des réformes significatives, le mal est déjà fait selon de nombreux observateurs. NBC, le diffuseur officiel de la cérémonie, a donc décidé de lui tourner le dos dès l’année prochaine. Netflix, Amazon et Warner ont également mis la pression à la HFPA, affirmant qu’elles ne travailleront plus avec elle tant que de réels changements n’auront pas été accomplis.

Tom Cruise boycotte les GG

C’est au tour de Tom Cruise de taper du poing sur la table. L’acteur et producteur est une star toute-puissante d’Hollywood. Sa parole a donc du poids, surtout qu’il a déjà été récompensé à trois reprises par la cérémonie (Né un 4 Juillet, Jerry Maguire, Magnolia) et a été nommé quatre fois (Risky Business, Des hommes d’honneur, Le Dernier Samouraï, Tonnerre sous les tropiques). Malgré cela, la star de la saga Mission Impossible a décidé de protester contre les Golden Globes. Et il a donc décidé de faire un geste fort : rendre ses trophées décernés par la cérémonie. Un symbole qui a d’ailleurs été salué par certains de ses confrères, tels qu’Ava DuVernay.

Cruise n’est toutefois pas la seule star à s’être opposée à la HFPA ces derniers jours. Ainsi, Scarlett Johansson a également critiqué l’association. Ces dernières années, elle n’assiste plus à certaines conférences de presse organisées par le groupe, l’accusant d’entretenir un climat profondément sexiste. Même son de cloche pour son compère Avenger Mark Ruffalo. Celui qui avait déjà vivement taclé les Oscars en 2016 s’en prend désormais à une autre cérémonie. En effet, malgré le fait que l'acteur ait reçu un Golden Globe en février dernier pour son rôle dans la série I Know This Much Is True, il a déclaré ne pas se sentir fier de sa récompense, étant donné les pratiques de la HFPA.

D’autres personnalités devraient sans doute montrer des signes de protestation aussi clairs que Tom Cruise durant les prochaines semaines. Une chose est sûre : les Golden Globes sont dans une très sérieuse tourmente !