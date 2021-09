GoldenEye : quand un jeune Idris Elba donnait son avis sur Pierce Brosnan

Internet fait des miracles, et ce n'est pas les fans d'Idris Elba qui diront le contraire ! Repérée par un fan, une vidéo tournée à la sortie d'une projection de "GoldenEye" en 1995 a fait surface et on y découvre donc un jeune Idris Elba de 23 ans qui s'exprime sur la performance de Pierce Brosnan.

23 ans et déjà trop de charisme

Le nom Idris Elba est aujourd'hui mondialement connu. L'acteur britannique, révélé grâce à sa monumentale participation à la série The Wire entre 2002 et 2004, a depuis enchaîné les rôles au cinéma, aussi bien sous la direction de Ridley Scott (Prometheus) que chez Marvel (Thor) ou DC (The Suicide Squad). Il est par ailleurs très célèbre pour son rôle dans Luther, série policière britannique au succès international. Il est si populaire que son nom revient souvent dès qu'il s'agit d'évoquer qui prendra la suite de Daniel Craig pour incarner James Bond.

Idris Elba - The Wire ©HBO

Idris Elba : "Il est vraiment bon !"

En attendant la sortie de Mourir peut attendre, qui devrait nous en apprendre plus sur le sujet, on peut s'offrir un sympathique petit coup de vieux en découvrant une vidéo où Idris Elba, alors tout jeune débutant dans l'industrie du cinéma et venu en simple spectateur, commente la performance de Pierce Brosnan dans GoldenEye (à partir de 0'27) !

Il est vraiment bon ! Il a le charme, il a l'allure... Et puis il est fit, il est fort, etc. Il est bien, il est très bien.

À cette époque, le jeune Idris Elba n'a pas encore travaillé pour le cinéma (son premier rôle sur grand écran sera dans le film français Belle Maman en 1999) et a seulement obtenu trois petits rôles, pour un seul épisode dans les séries 2point4 Children et Space Precinct, toutes les deux en 1994, et deux épisodes de The Bill. C'est donc à la fois en amateur de 007 et jeune aspirant au grand écran qu'Idris Elba s'est pointé avec un ami à une séance de GoldenEye, et qu'il a tout naturellement donné son avis à la sortie.

S'il ne s'aventure pas hors d'un commentaire positif qui flirte avec la langue de bois, on peut quand même remarquer qu'Idris Elba a déjà toute la présence qui a fait sa renommée, et la même étincelle dans les yeux où persiste comme une charmante ironie. Qui sait, peut-être que l'histoire se conclura de la plus belles des manières avec la prise du rôle de James Bond, et on guettera l'avis de Pierce Brosnan à la sortie du prochain 007 !