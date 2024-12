Goliath : le film avec Pierre Niney est-il inspiré d’une histoire vraie ?

Ce soir, France 2 propose "Goliath", un thriller engagé de Frédéric Tellier. Porté par Pierre Niney, Gilles Lellouche et Emmanuelle Bercot, ce film aborde le combat contre les pesticides. Est-il inspiré de faits réels ?

Goliath : une plongée au cœur d'un combat environnemental

Sorti en 2022, Goliath de Frédéric Tellier s’inscrit dans la lignée des thrillers sociaux qui interrogent les grandes injustices contemporaines. Le film met en lumière trois trajectoires entremêlées autour d’une affaire environnementale liée à un pesticide fictif appelé Tétrazine.

France (Emmanuelle Bercot), une militante écologiste convaincue, mène une campagne acharnée pour faire interdire ce produit accusé de provoquer des cancers. De son côté, Patrick (Gilles Lellouche), un avocat spécialisé en droit de l’environnement, est pris dans un combat juridique difficile contre les géants de l’agrochimie. Enfin, Mathias (Pierre Niney), un lobbyiste talentueux mais cynique, se trouve au cœur de manœuvres politiques pour protéger les intérêts économiques de son entreprise.

Avec ce scénario, Frédéric Tellier explore les jeux d’influence, les luttes de pouvoir et l’impact humain des décisions prises dans des sphères souvent opaques.

Le film est-il inspiré d’une histoire vraie ?

Si Goliath n’est pas une adaptation directe de faits réels, il s’inspire largement de scandales sanitaires bien connus, notamment celui du glyphosate, un herbicide controversé utilisé dans l’agriculture. Ce produit chimique, au cœur des débats internationaux, a fait l’objet de multiples procès, notamment contre Monsanto, géant de l’agrochimie. L’affaire des Monsanto Papers, révélée en 2017, a mis en lumière des pratiques douteuses de lobbying et des tentatives d’influencer la science et la réglementation pour maintenir l’autorisation du glyphosate.

Frédéric Tellier a déclaré s’être appuyé sur plusieurs années de recherches pour écrire le scénario. Le personnage de France, par exemple, évoque les nombreux militants et agriculteurs qui se battent au quotidien pour dénoncer les dangers des pesticides. Patrick, quant à lui, représente ces avocats engagés dans des affaires de santé publique souvent titanesques face aux multinationales. Enfin, le rôle de Mathias, interprété avec brio par Pierre Niney, reflète les réalités des lobbyistes, qui jonglent entre stratégie, morale et pressions économiques.

Ainsi, Goliath ne raconte pas une histoire spécifique, mais puise dans un ensemble de faits et de témoignages pour proposer un récit fictif, ancré dans une réalité complexe et crédible. En cela, le film agit comme un miroir des combats écologiques et judiciaires de notre époque, en posant une question essentielle : comment concilier progrès économique et protection de la santé publique ?