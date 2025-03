Gone Baby Gone : que pense l'écrivain Dennis Lehane de l'adaptation de Ben Affleck ?

Ben Affleck signe son premier long-métrage en tant que réalisateur avec "Gone Baby Gone". Pour Dennis Lehane, auteur du roman, le cinéaste a mis en scène un grand film sur la ville de Boston.

Gone Baby Gone : une fillette portée disparue

En 2007, Ben Affleck passe pour la première fois à la réalisation avec Gone Baby Gone. Un polar situé dans les quartiers populaires de Boston qu'il connaît bien, et pour lequel il confie le rôle principal à son frère Casey Affleck. Celui de Patrick Kenzie, détective privé qui fait équipe avec sa petite amie Angie Gennaro (Michelle Monaghan). Lorsque leur nièce Amanda disparaît, Bea (Amy Madigan) et Lionel McCready (Titus Welliver) font appel au duo pour qu'il enquête de son côté, en parallèle des investigations de la police.

Connaissant parfaitement le quartier de la famille, Patrick et Angie ont conscience que la petite Amanda était délaissée par sa mère Helene (Amy Ryan), accro à la drogue. En revanche, ce qu'ils ne s'attendent pas à découvrir, c'est une affaire où le bien et le mal se confondent, où les notions de loi et de justice s'opposent. Une affaire qui va les changer à jamais.

Ed Harris, Morgan Freeman et John Ashton complètent la distribution du thriller, que Ben Affleck a voulu traiter avec un maximum d'authenticité. Connaissant les endroits où se déroule le long-métrage, l'acteur s'est dit qu'il serait capable de le mettre en scène. Quant à son frère Casey, il n'a eu aucun mal à se glisser dans la peau de Patrick Kenzie, comme il l'explique durant la promotion (via Allociné) :

Jouer là où vous avez grandi, au milieu des habitants de votre quartier, a un énorme avantage. Je connaissais l'accent, les attitudes et les expressions de la région – des détails importants et très durs à assimiler quand on n'est pas du coin.

Gone Baby Gone ©Walt Disney Studios Motion Pictures

Dennis Lehane conquis par le film de Ben Affleck

C'est cette authenticité qui a conquis l'écrivain Dennis Lehane, auteur du roman Gone Baby Gone, quatrième ouvrage centré sur les enquêtes de Patrick Kenzie et Angie Gennaro après Un dernier verre avant la guerre, Ténèbres prenez-moi la main et Sacré. Interrogé par Premiere en 2017, l'écrivain assure qu'il préfère ce film à Mystic River de Clint Eastwood, Shutter Island de Martin Scorsese ou encore Quand vient la nuit de Michaël R. Roskam :