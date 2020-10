Gorillaz : le groupe mythique aura son propre film d'animation sur Netflix

Le groupe de musique mythique Gorillaz va avoir le droit à son propre film d'animation produit et diffusé par Netflix. C'est le chanteur et leader du groupe, Damon Albarn, qui a confirmé cette information.

Gorillaz : un groupe mytique

Gorillaz est un groupe de musique britannique fondé en 1998 par Damon Albarn et Jamie Hewlett. Leur production est une constante collaboration entre de nombreux artistes, toujours emmenés par Damon Albarn, leader de Gorillaz, et ancien chanteur de Blur. Leur style représente plusieurs genres musicaux incluant majoritairement le rock, le hip-hop et l'electro. Leur premier album, éponyme, s'est vendu à plus de 7 millions d'exemplaires, ce qui leur a valu une entrée au Guinness des records en tant que groupe virtuel le plus performant. Le deuxième album, Demon Days, sorti en 2005, a été certifié quintuple disque de platine au Royaume-Uni et double disque de platine aux USA. En 2007, les ventes totales des albums Gorillaz et Demon Days dépassent les 15 millions d'exemplaires. Leur septième album, Song Machine, est sorti il y a quelques jours sur toutes les plateformes musicales.

Bientôt un film d'animation

Le groupe alternatif Gorillaz est prêt à produire son propre film d'animation. La nouvelle a été révélée par Damon Albarn, le leader du groupe. Même si les détails demeurent évidemment inconnus, le musicien a déclaré que le projet aurait une approche abstraite. Lors d'une interview sur Radio.com, à l'occasion de la sortie de Song Machine, Damon Albarn a déclaré que l'album aurait une seconde partie, accompagnée d'un film d'animation. Celui-ci devrait être co-produit et distribué par Netflix :

Nous sommes censé développer un film tout en faisant la deuxième partie de Song Machine. Nous avons signé les contrats, nous avons même commencé le script. Faire un film d'animation, un peu abstrait, est un gros risque pour un studio de cinéma, parce qu'ils sont chers et peu rentables. Nous avons passé un accord avec Netflix. Je suppose que nous devrons terminer la deuxième partie de l'album avant de faire le film Gorillaz. Je croise les doigts.

L'animation est un lieu de prédilection pour le groupe. Cette partie créative est le job de Jamie Hewlett, qui s'occupe de l'animation de Gorillaz depuis le tout début. Il travaille encore aujourd'hui à la réalisation des séquences animés du groupe qui accompagnent les créations musicales de son ami Damon Albarn. Gorillaz a débuté comme un groupe virtuel dont les membres, Russel Hobbs, Murdoc Niccals, 2-D et Noodle, sont des personnages animés. Donc l'idée de faire un film d'animation est la suite logique des choses. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le groupe tente une incursion à Hollywood. En 2003, Gorillaz travaillait déjà sur un film d'animation intitulé Celebrity Harvest. Malheureusement, le projet n'a jamais abouti. En 2017, Gorillaz a annoncé le développement d'une série animée. Mais là encore, le projet ne s'est pas encore concrétisé. Espérons que ce nouvel essai sera cette fois matérialisé !