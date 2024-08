Netflix : noté 4,7/5 et récompensé aux César, c'est un des meilleurs films de Clint Eastwood

Actuellement disponible sur Netflix, "Gran Torino" (2009) demeure l'un des films immanquables de la carrière de Clint Eastwood. À sa sortie, son succès avait été total.

Clint Eastwood au sommet dans les années 2000

Juste après le succès de L'Échange (2008), porté par une remarquable Angelina Jolie, Clint Eastwood a enchaîné avec un autre drame, Gran Torino (2009). Cette fois, l'acteur et réalisateur revenait à la fois devant et derrière la caméra, ce qu'il n'avait plus fait depuis Million Dollar Baby (2005), autre grand succès du cinéaste. Un choix judicieux si on se base sur la réception du long-métrage (actuellement disponible sur Netflix).

Dans ce film, Clint Eastwood interprète Walt Kowalski, un vétéran de la guerre de Corée veuf et aigri. Ayant des préjugés sur globalement tout ce qui l'entoure, il ne va pas se montrer plus aimable avec ses voisins, les Vang Lor, une famille Hmong. Ses remarques racistes ne vont pas aider cette famille à s'attacher à lui. Et un drame est évité de justesse lorsque Thao se voit forcé par un gang local de voler la voiture de Walt, une Ford Grand Torino de 1972. Sous la pression de sa sœur ainée Sue, Thao ira se faire pardonner en faisant des corvées pour Walt. Ce dernier va alors s'adoucir et se prendre d'affection pour Sue et Thao.

Gran Torino : une lutte contre le racisme et la violence

Une fois de plus, Clint Eastwood met en scène un personnage qui est loin d'être parfait et pas le plus sympathique, mais capable de changer. Une manière de dénoncer le racisme et les préjugés en faisant de l'ignorance la première cause. Le réalisateur aborde également la question de la rédemption étant donné le passé de Walt durant la guerre, et de la violence dans des quartiers pauvres aux États-Unis. Sa prestation et sa proposition cinématographique ont valu au cinéaste des éloges, et un César du meilleur film étranger en 2010.

Gran Torino ©Warner Bros.

Rapportant plus de 270 millions de dollars de recettes pour un budget de 33 millions de dollars, Gran Torino a été largement rentable. Du côté de la presse, le film a été salué par beaucoup, avec une moyenne de 4,7/5 sur Allociné basée sur 28 titres de presse. Parmi les critiques notables, Brazil décrivait le long-métrage comme "un film à plusieurs facettes où le rire et la tristesse se côtoient" tandis que Le Monde s'amusait de voir Clint Eastwood se moquer de lui-même avec Grand Torino, "l'un des grands films de l'acteur comme du réalisateur".

Pour autant, des années après la sortie du film, Bee Vang, l'interprète de Thao, émettait quelques réserves sur Gran Torino. L'acteur estimant que le film avait malgré lui "popularisé le racisme anti-asiatique", dotant plus marqué durant la pandémie de Covid. La faute aux "blagues" racistes que dit Walt dans le long-métrage, perçues par une partie du public comme de l'humour plus que des remarques problématiques.