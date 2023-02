Grease : John Travolta reprend exceptionnellement le rôle de Danny Zuko

En plus de découvrir de nouvelles images de "Creed III", "The Flash" ou encore "Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3", les téléspectateurs du Super Bowl 2023 ont pu voir John Travolta reprendre l'un des tubes de la comédie musicale "Grease"...

John Travolta reprend un tube de Grease...

Ce dimanche 12 février avait lieu le Super Bowl 2023, que les Chiefs de Kansas City ont remporté face aux Eagles de Philadelphie. Un événement également marqué par la performance de Rihanna pendant la mi-temps, ainsi que par la diffusion de spots publicitaires réunissant des stars et de bandes-annonces de superproductions attendues comme The Flash, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 ou encore Creed III.

Donald Faison, John Travolta et Zach Braff ©T-Mobile

Les spectateurs ont notamment pu voir John Travolta reprendre l'un des tubes emblématiques de la comédie musicale culte Grease. Dans une publicité pour T-Mobile, l'interprète de Danny Zuko découvre l'offre alléchante de l'opérateur en chantonnant Summer Nights et ses célèbres paroles "Tell me more, tell me more".

... accompagné du duo de Scrubs

Pour cette courte vidéo, le comédien est accompagné de Zach Braff et Donald Faison, les interprètes de J.D. et Turk dans Scrubs. Après une suite oubliable sortie en 1982 et portée par Michelle Pfeiffer, Grease aura bientôt droit à un préquel télévisuel intitulé Grease : Rise of the Pink Ladies, qui retracera la naissance du groupe formé par Rizzo, Jan, Marty et Frenchie dans le long-métrage.

Ce programme devrait se dérouler en 1954, soit quatre ans avant le film, et introduire de nouveaux personnages incarnés par Marisa Davila, Madison Thompson, Cheyenne Isabel Wells ou encore Tricia Fukuhara. Grease : Rise of the Pink Ladies est à découvrir sur Paramount+ dès le 7 avril 2023.