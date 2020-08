Green Lantern : Ryan Reynolds sort une Reynolds Cut de 27 secondes !

Toujours là pour plaisanter, Ryan Reynolds a une nouvelle fois taclé "Green Lantern" en proposant son propre montage de 27 secondes. Et cette fois, il n'est même plus présent mais carrément remplacé par Tom Cruise !

Green Lantern, premier super-héros de Ryan Reynolds

Dans Green Lantern, Ryan Reynolds interprète Hal Jordan, un pilote d'avion dont la vie bascule lorsqu'il obtient l'anneau de pouvoir d'Abin Sur, un Green Lantern blessé par le maléfique Parallax. Grâce à cet anneau, Hal découvre un immense pouvoir et devient à son tour un Green Lantern chargé de protéger la Terre de Parallax. Sorti en 2011, le film fait partie du bas du panier des films de super-héros. Réalisé par Martin Campbell (à qui ont doit tout de même GoldenEye et Casino Royale), et bien que porté par Ryan Reynolds, le film n'avait rapporté que 220 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de 159 millions. Insuffisant pour un tel blockbuster. Et bien que le film a marqué négativement la carrière de Ryan Reynolds, celui-ci est tout de même parvenu à rebondir quelques années plus tard avec Deadpool.

Ryan Reynolds refait Green Lantern avec Tom Cruise !

En effet, depuis, Ryan Reynolds a renoué avec le succès grâce au personnage de Deadpool. Un personnage parfait pour la personnalité déjantée de l'acteur et qui désormais lui colle à la peau. Mais le comédien n'oublie pas son passé et Green Lantern. Plus d'une fois il a fait référence à ce raté avec beaucoup d'auto-dérision. Comme à la fin de Deadpool 2 où on le voit revenir dans le passé pour mettre une balle dans la tête du Ryan Reynolds de l'époque après qu'il a mis la main sur le scénario de Green Lantern.

Dans le même esprit, Ryan Reynolds a partagé sur son compte Twitter un nouveau montage du film. Présentée comme sa Reynolds Cut (en référence à la Snyder Cut de Justice League) la vidéo ne dure que 27 secondes. Un moyen pour Reynolds de tailler encore un peu le film qui, d'après lui, n'aurait pas dû durer plus longtemps. Mais surtout, l'acteur s'est amusé à se remplacer par l'iconique Tom Cruise. Le tout sous le regard bienveillant de la Justice League.

On vous laisse découvrir ce détournement génial ci-dessous :

Un défaut de le voir vraiment ré-enfiler le costume de Green Lantern, on pourra retrouver Ryan Reynolds au cinéma le 9 décembre 2020 dans Free Guy.