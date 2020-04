Greenland : Gerard Butler contre une météorite dans le trailer explosif

Une bande-annonce de "Greenland" vient d’être dévoilée. Dans ce film catastrophe, Gerard Butler lutte contre des météorites qui s’écrasent sur la Terre. Les premières images annoncent un long-métrage dans la plus pure tradition du genre.

Des images de Greenland viennent d’être dévoilées. Gerard Butler y interprète un père du nom de Jeff, qui va tenter d’emmener sa famille en sûreté face à des tombées de météorites. Pour cela, le trio qu’il forme avec sa femme et leur fils devra atteindre le Groenland, où des bunkers militaires peuvent servir de refuge.

Dans ce trailer, on voit ainsi l’interprète de Leonidas dans 300 découvrir la chute d’une première météorite en direct à la télévision, accompagné de sa famille et d’un groupe d’amis. Alors qu’au départ seuls quelques fragments sont censés entrer dans l’atmosphère, la situation dégénère rapidement et de nouvelles météorites menacent la planète, faisant de très nombreuses victimes à l’atterrissage.

Suivant la trame empruntée par de nombreux films catastrophes, tel que Le jour d’après, on découvre ainsi que les experts semblent avoir largement sous-estimé l’ampleur de la catastrophe à venir. Jeff réalise donc bientôt qu’il doit emmener sa famille en sécurité au Groenland, dans une atmosphère d’apocalypse.

Greenland, un film catastrophe fidèle au genre emmené par Gerard Butler

Les premières images promettent un film fidèle aux principes du genre. On y retrouve l’ambiance des long-métrages centrés sur un individu, ou un groupe d’individus, faisant face à une catastrophe naturelle qui menace de détruire une partie de la Terre et de sa population. Les images rappellent par exemple 2012 de Roland Emmerich, et des similitudes dans l’intrigue sont à noter. Dans le film du réalisateur allemand spécialiste du genre, c’est le personnage incarné par John Cusack qui devait emmener sa famille à l’abri dans des bateaux spécialement conçus pour résister à la catastrophe qui s’abat sur la planète.

Ce n’est pas la première fois que Butler s’essaie au genre du film catastrophe. En 2017, il était à l’affiche de Geostorm, centré sur un cataclysme climatique. Cette fois, l’acteur écossais sera accompagné de Morena Baccarin, vue dernièrement en Vanessa Carysle dans Deadpool et sa suite Deadpool 2, et à l’affiche de la série Gotham de 2015 à 2019. Elle jouera ici la femme de Jeff.

Le film est réalisé par Ric Roman Waugh, qui a déjà dirigé Butler sur La Chute du président, troisième épisode de la trilogie dans laquelle l’acteur incarne l’agent secret Mike Banning, et sorti l’année dernière.

Greenland est attendu pour le 10 juin prochain en salles.