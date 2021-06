Greenland : la suite annoncée avec Gerard Butler et Morena Baccarin

"Greenland - Le dernier refuge" est l'un de ces titres qui a pu se frayer un chemin dans les salles en pleine pandémie. Ce film catastrophe avec Gerard Butler et Morena Baccarin va avoir droit à une suite.

Greenland : Gerard Butler veut sauver les siens de la fin du monde

L'été 2020 n'a pas été spécialement stimulant dans les salles de cinéma. Hormis le mastodonte Tenet, le choix a été limité pour les amateurs de grands spectacles. Certains se sont sûrement rabattus sur Greenland - Le dernier refuge. Un film catastrophe avec Gerard Butler en tête d'affiche. L'acteur est devenu un abonné au cinéma d'action et aux séries B oubliables. Il incarnait ici John Garrity, un homme motivé à mettre sa femme et son fils en sécurité avant qu'une comète ne frappe la Terre. Le trio se lançait dans un périple dangereux avec l'espoir de trouver un refuge où se planquer.

Greenland - le dernier refuge ©Metropolitan FilmExport

Ce n'était pas du grand cinéma mais le film pouvait se savourer avec plaisir, du moment qu'on n'en attendait pas trop. À une époque où l'offre était maigrichonne, on n'allait pas cracher dans la soupe. La donne aurait sûrement été différente si Greenland avait affronté d'autres blockbusters plus consistants. Dans tous les cas on vous en disait plutôt du bien dans notre critique.

Toute l'équipe de retour pour la suite

On ne saurait dire à quel point le film a pu fonctionner au box-office, à cause du contexte. Cependant, l'annonce d'une suite démontre que le succès a été suffisant. Variety dévoile qu'un second Greenland est en préparation, toujours avec Ric Roman Waugh à la réalisation et Chris Sparling au scénario. Gerard Bulter est lui aussi de retour, tout comme sa partenaire de jeu, Morena Baccarin.

Le script va s'inscrire dans la continuité du précédent en suivant le clan Garrity qui a survécu à la catastrophe du premier film. Les personnages vont devoir quitter leur bunker pour se lancer dans un voyage à travers une Europe dévastée et gelée afin de trouver une nouvelle maison. La suite porte le nom Greenland : Migration et va être tournée en 2022. Une sortie n'est pas à prévoir avant la seconde partie de cette année ou même en 2023. Néanmoins, le film ne pourra cette fois pas profiter d'une crise sanitaire et risque d'avoir en face une concurrence plus féroce. Nous verrons si le précédent a suffisamment marché pour donner envie au public de voir une suite.