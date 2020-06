Greenland : une bande-annonce pour le film catastrophe avec Gerard Butler

Une bande-annonce du film catastrophe "Greenland", porté par Gerard Butler, vient d’être dévoilée. Alors que le film devait à l’origine sortir le 10 juin, il a été décalé d’un peu plus de deux mois. Il arrivera dans les salles le 12 août prochain.

L’intrigue de Greenland

Greenland est un film catastrophe à la trame classique. Alors qu’une comète s’apprête à entrer dans l’atmosphère, le monde se prépare pour assister au spectacle, persuadé que ses fragments ne s’écraseront qu’en petits morceaux dans l’océan. Mais ils vont vite se rendre compte de la catastrophe à venir. Lorsque les premiers morceaux de la comète commencent à s’écraser, faisant de très lourds dégâts, il devient vite clair qu’elle pourrait causer l’extinction de l’humanité. Le seul espoir des survivants est de se réfugier dans des bunkers situés au Groenland. Un homme, Jeff, va alors tout faire pour y emmener sa famille. Mis en scène par Ric Roman Waugh, Greenland est porté par Gerard Butler, dans le rôle de Jeff. Sa femme est interprétée par Morena Baccarin et leur fils par Roger Dale Floyd. La distribution compte également Andrew Bachelor, David Denman et Scott Glenn.

Que montre la bande-annonce de Greenland ?

Les images de Greenland dévoilées annoncent un film catastrophe dans la lignée du genre. Le personnage joué par Butler découvre d’abord la chute d’un premier fragment de la météorite en direct à la télévision avec sa famille et un groupe d’amis. Alors qu’ils s’attendent à ce que seulement quelques morceaux entrent dans l’atmosphère, la situation dégénère rapidement et de nouvelles météorites menacent les habitants de la planète, faisant de nombreuses victimes à l’atterrissage. L’un des fragments rase par exemple le centre de la Floride. On découvre alors en même temps que les personnages du film, que les experts semblent avoir largement sous-estimé l’ampleur de la catastrophe à venir. Jeff réalise vite qu’il doit emmener sa famille en sécurité au Groenland. Mais il se retrouve bientôt séparé des siens, et une course contre la montre s’engage alors. Jeff doit rapidement retrouver sa femme et son fils avant de les emmener dans les bunkers.

Qu’attendre de Greenland ?

Comme évoqué plus haut, l’intrigue de Greenland s’annonce classique. Les images dévoilées promettent un film qui devrait être fidèle aux principes du genre. On y retrouve l’ambiance des long-métrages centrés sur un ou plusieurs individus qui doivent faire face à une catastrophe naturelle à l’ampleur d’abord largement sous-estimée. L’intrigue et les images de la bande-annonce rappellent par exemple le 2012 de Roland Emmerich. Les fans du genre devraient donc avoir le droit à un film qui devrait présenter toutes les caractéristiques des productions catastrophes. Malgré un probable manque d’originalité dans son histoire, Greenland devrait s’appuyer sur d’autres atouts, et on verra s’il parvient à séduire.