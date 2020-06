Gremlins 3 : Gizmo aurait été au coeur de l'histoire

"Gremlins 3" est plus un fantasme qu'autre chose, sa sortie n'étant que très peu probable. Le scénariste Carl Ellsworth a pourtant travaillé sur une histoire avec Chris Columbus et il en dévoile aujourd'hui quelques détails très prometteurs.

Des informations sur Gremlins 3

Des années que cette idée de Gremlins 3 va-et-vient, disparaît puis resurgit. La réalité, c'est que ce film a de faibles chances de se faire à l'avenir. Rien n'est officiellement annulé ou sur les rails mais on sait que ce troisième volet a été en discussion à un moment. Plus que ça, un développement de l'histoire a été effectué. Le scénariste Carl Ellsworth revient pour ComingSoon sur le travail qu'il a effectué avec le réalisateur Chris Columbus. Il y a encore trois ans de ça, il était en train de plancher sur ce projet et plusieurs idées ont vu le jour. L'état d'esprit était de se rapprocher du genre horrifique, qui était déjà assez présent dans le premier volet pourtant grand public.

Ces petites bestioles, ce qu'elles font en réalité... Ce sont des meurtriers au sang-froid ! Elles sont des créatures psychotiques qui tuent tout le monde. C'est par-là que j'ai commencé quand il fallait s'attaquer au scénario du troisième. J'ai tenté de garder l'humour, mais aussi de reprendre les bases du premier, qui est un film d'horreur en fait.

Si on peut parler d'un troisième volet - ce qui serait exact - Carl Ellsworth voulait vraiment se rattacher précisément du premier Gremlins de manière directe, en gardant en tête qu'il y a eu quelques événements notables dans le second. Une démarche assez étrange car Gremlins 2 : La Nouvelle Génération est porteur d'une excellente réputation auprès des fans. À tout cela, le scénariste ajoute que le petit Gizmo était le centre d'intérêt de Gremlins 3 :

Je suis devenu ami avec Zach Galligan, l'acteur qui campe Billy Peltzer, et il avait très envie de reprendre le personnage. Il était excité, je crois, par l'idée que lui et Gizmo allaient être l'équivalent de Han Solo et Chewie dans Le Réveil de la Force. Gizmo était au cœur de l'histoire ; le scénario devait parler davantage de la mythologie et du background des Gremlins.

Une série Gremlins plutôt qu'un nouveau film

À défaut d'avoir un troisième film, les fans des Gremlins pourront replonger dans l'univers l'année prochaine avec la série Secrets of the Mogwai sur la plateforme HBO Max. Un programme animé de dix épisodes qui se déroule dans les années 20, en Chine. L'histoire se concentrera sur la relation entre Gizmo et M. Wind, le propriétaire du fameux magasin de Chinatown où le père de Billy découvre la bestiole dans le premier film. Si le public répond présent, la Warner pourrait alors réfléchir à relancer la machine Gremlins pour le grand écran avec un autre long-métrage. L'ère contemporaine étant au recyclage ou prolongement des valeurs sûres, rien n'est à exclure pour le futur.