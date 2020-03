Greyhound : Tom Hanks affronte des nazis en mer dans le premier trailer

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

En relation Greyhound

Tom Hanks, des nazis et un sous-marin, il n’en faut guère plus pour nous donner envie de voir ce « USS Greyhound – La Bataille de l’Atlantique », dans les salles en mai prochain. Découvrez la première bande-annonce qui vend un petit lot de séquences tendues et du spectacle en plein milieu de l’océan.

Tout au long de sa riche filmographie, Tom Hanks a toujours été du bon côté de la barrière, incarnant plusieurs sortes de héros positifs. On ne l’imagine pas, un jour, camper un bad-guy tant son image s’est forgée autour de la nature des rôles qu’il a acceptés. Dans USS Greyhound – La Bataille de l’Atlantique, pas question de renier tout ce qu’il a fait. L’acteur américain, que l’on verra aussi cette année dans Un Ami Extraordinaire, campera le capitaine Ernest Krause, à la tête d’un convoi d’une quarantaine de navires marins. Lancés ensemble dans l’océan Atlantique, ils vont faire face à des sous-marins nazis, au cœur de la Seconde Guerre Mondiale. Quand leurs appuis aériens ne répondront plus, ils seront à la merci de l’ennemi…

Tom Hanks devant la caméra et au scénario de Greyhound

En plus d’avoir une attirance pour les héros qui accomplissent de grandes choses, Tom Hanks adore plonger dans des récits historiques. C’est pour ça que Steven Spielberg fait souvent appel à lui – les deux hommes sont derrière des collaborations fructueuses. En le retrouvant en capitaine, on repense forcément à son rôle dans Captain Phillips, l’un des nombreux hits de sa carrière. L’acteur a une seconde casquette sur ce projet, en étant également scénariste. Il a adapté le roman The Good Shepherd de C. S. Forester. Son implication n’est pas donc à remettre en question, il avait envie d’être là !

Derrière la caméra, on retrouvera Aaron Schneider, qui n’a pas signé grand chose de notable. De ce qu’on peut voir dans la bande-annonce, son travail a l’air honnête mais on ne sait pas s’il faut en attendre bien plus de Greyhound. Attention toutefois aux effets visuels, qui sont parfois un peu trop visibles dans certains plans et qui peuvent amoindrir la notion de réalisme. Il fallait vraisemblablement passer par ce procédé pour respecter l’enveloppe budgétaire – un tournage en pleine mer demande des moyens.

En plus de Tom Hanks, Elisabeth Shue, Stephen Graham, Rob Morgan et Manuel Garcia-Rulfo complètent le casting. D’abord attendu en mars, Greyhound a été reporté à juin prochain pour le marché américain. En France, c’est le 6 mai 2020 qu’il devrait arriver, à moins que Sony ne change ses plans.