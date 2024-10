Motos et braquage, après "Balle perdue" Netflix dévoile son prochain film d'action français

Netflix a dévoilé la bande-annonce de "GTMAX", un prochain film d'action français par le producteur que "Balle perdue" et "AKA". Dedans, deux jeunes devront utiliser leurs talents à moto pour faire un braquage.

De l'action made in France sur Netflix

Avec Balle perdue (2020), Netflix a connu un franc succès, et pas uniquement en France, puisque 37 millions de personnes à travers le monde ont lancé la production française. Un carton qui a motivé la plateforme à lancer une saga. Balle perdue 2 est ainsi arrivé en 2022 sur la plateforme, et un troisième opus est prévu. Avant celui-ci, le producteur Rémi Leautier a renoué avec Alban Lenoir pour un autre film d'action, AKA (2023), qui s'est carrément placé dans le top 10 des films en langue non-anglaise les plus populaires sur Netflix. Avec 125 millions d'heures vues, il se place actuellement en septième position.

On comprend donc que le service de streaming face confiance à Rémi Leautier et l'accompagne sur ses projets. Ainsi, après les trois films précédemment, le producteur a accompagné le réalisateur Olivier Schneider pour GTMAX, un prochain film musclé qui mettra cette fois l'accent, non pas sur des voitures, mais des motos. En atteste une première bande-annonce dévoilée par Netflix (vidéo en une d'article), qui donne le ton du long-métrage.

Une bande-annonce nerveuse pour GTMAX

Dans GTMAX, on suvra Soélie et son frère Michael, tous les deux fans de motocross. Si la jeune fille a arrêté de conduire après un accident, elle reste attachée à la discipline en coachant son frère. Lorsque leurs parents annoncent qu'ils ont 150 000€ de dettes, Michael accepte de faire un coup. Sauf qu'il s'agit en réalité d'un braquage de haut vol à Paris. Pour protéger son frère, Soélie va devoir surmonter son traumatisme et rejoindre l'équipe de braqueurs.

GTMAX ©Netflix

Si le scénario n'a, a priori, rien de très original, l'intérêt de GTMAX devrait être ses scènes de poursuites dans les rues de Paris. Avec leurs motos, les deux jeunes héros devraient faire pas mal de dégâts et être inarrêtable malgré la volonté d'un policier d'arrêter le gang à tout prix. Ces premières images sont plutôt encourageantes, avec en prime un casting solide. Ava Baya et Riadh Belaïche jouent les deux jeunes qui rejoignent Jalil Lespert et Jérémie Laheurte pour le braquage. Gérard Lanvin et Clémentine Célarié interprètent leurs parents.

GTMAX sera à découvrir sur Netflix le 20 novembre.