Gucci : un énorme casting pour le film de Ridley Scott avec Lady Gaga

Ridley Scott ne chôme pas. S'il doit encore finir "The Last Duel", son projet suivant prend forme doucement avec l'assemblage d'un casting XXL. C'est au meurtre de Maurizio Gucci que le metteur en scène s'intéresse, avec Lady Gaga dans l'un des rôles principaux. L'actrice qui a cartonné dans " A Star is Born" risque d'être bien entourée.

Ridley Scott s'attaque à Gucci

Quand il ne touche pas à la science-fiction (et qu'il ne fait pas n'importe quoi avec la licence Alien), Ridley Scott a un goût prononcé pour les scénarios basés sur des faits réels. Son prochain long-métrage sera The Last Duel, récit de la confrontation historique entre deux chevaliers au XIVème siècle. Sa dernière sortie dans les salles obscures, Tout l'argent du monde, était aussi tirée d'une histoire vraie et évoquait l'enlèvement médiatisé de John Paul Getty III. Ridley Scott va ensuite toucher à une autre affaire mondialement connue : le meurtre de Maurizio Gucci. Lady Gaga a déjà été annoncée dans la peau de Patrizia Reggiani, celle qui a été condamnée pour avoir commandité l'assassinat de son ex-mari, en 1995.

Un gros casting se rassemble

On n'avait déjà pas manqué de remarquer que Ridley Scott s'était bien entouré pour The Last Duel, avec Ben Affleck, Matt Damon, Jodie Comer et Adam Driver dans les rôles principaux. Ce dernier serait aussi enclin à tourner dans le film Gucci, à encore croire les nouvelles données par Deadline. Le média avance qu'Adam Driver, Al Pacino, Robert de Niro, Jared Leto, Jack Huston et Reeve Carney ont tous été approchés pour participer au projet. Qui dit discussions ne veut pas dire que les accords sont donnés, mais c'est la preuve que le metteur en scène cherche a assembler une distribution clinquante pour ce projet qui l'intéresse depuis longtemps.

Si Al Pacino et Robert de Niro ont déjà tourné ensemble - on les a revus dans The Irishman en 2019 -, aucun des deux n'a jamais été sous la direction de Ridley Scott. Jared Leto non plus n'a jamais eu l'opportunité de tourner sous ses ordres. Au vu des profils qui sont annoncés, il y a fort à parier que ce soit lui qui soit désiré pour camper Maurizio Gucci. Un rôle qui lui irait comme un gant sur le papier.

La médiatique affaire Gucci

Ceux qui ont connu les années 90 se souviennent de l'emballement médiatique provoqué par la mort de Maurizio Gucci. Lors du procès, c'est Patrizia Reggiani qui avait été jugée comme la coupable de ce drame. Surnommé la "Veuve Noire", elle a monté le coup et a engagé des tueurs à prix d'or pour qu'ils abattent son ancien compagnon. Celui-ci n'était plus avec elle depuis des années mais Patrizia ne supportait pas l'idée que Maurizio puisse épouser Paola Franchi. Une situation qui l'aurait éclipsée de son regard sur l'héritage Gucci. Jalouse, elle préféra le faire tuer plutôt que de supporter qu'une autre femme prenne sa place. Mais derrière ce meurtre se niche une douleur plus secrète. La séparation du couple avait laissé des traces à l'époque. Le styliste avait abandonné sa femme et ses filles un beau jour, sans donner d'explication. Patrizia avait mal vécu cette trahison et, malgré des compensations intéressantes obtenues lors du divorce, son besoin de se venger était plus fort que tout.

Condamnée à 29 ans de prison, elle retrouvera la liberté en 2016. Elle est toujours en vie à l'heure actuelle et risque de se manifester quand le film Gucci sera dans l'actualité. Ridley Scott mettra en scène un script signé par Roberto Bentivegna. Cette histoire passionnante et complexe a tout du sujet qui peut déboucher sur un grand film.