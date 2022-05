Guerre en Ukraine : la Russie diffuse des films piratés en salles

C'est une des conséquences des sanctions imposées à la Russie : les cinémas russes sont privés de films occidentaux et de blockbusters. Un coup dur pour le premier marché européen du cinéma, qui réagit par endroits en projetant des copies illégales des films.

Les sanctions touchent le secteur culturel russe

C'est une conséquence de l'invasion russe en Ukraine et des sanctions imposées par la communauté internationale à la Russie : les cinémas russes sont privés de films. Et tout particulièrement ceux venant de grands studios comme Sony, Warner, ou encore Disney. Ajoutons à cela que Netflix a interrompu son service sur le sol russe, laissant ainsi la demande du public russe sans réponse. Il y a le public d'un côté, privé donc de films à se mettre sous la dent. D'un autre, les exploitants et propriétaires de cinémas qui tirent franchement la langue...

Cinéma Pioner à Moscou ©Reuters/Tatyana Makeyeva

En effet, selon l'Association russe des propriétaires de cinéma, qui s'est fendu d'un long et alarmiste communiqué, l'effondrement de l'industrie cinématographique est à l'horizon. Avec une perte de revenus estimée à 80%, l'avenir des quelques 700 salles et 2600 écrans de cinéma représentés par l'Association est plus que compromis.

Nous exprimons notre inquiétude quant à la forte probabilité de liquidation de l’ensemble de l’industrie cinématographique du pays dans le contexte de l’introduction de sanctions à grande échelle et sans précédent par un certain nombre d’États contre la Fédération de Russie, y compris celles directement liées aux cinémas.

Certains cinémas diffusent des films téléchargés illégalement

Un vent de panique souffle, et certains cinémas ont pris la décision de parer à la situation en diffusant tout de même des films, avec des copies dont la provenance est illégale. Afin de ne pas être en pleine responsabilité d'une diffusion illégale, ces cinémas ont ainsi eu l'idée habile de louer des salles à des organismes privés qui, eux, diffusent ainsi le film en leur nom. Ci-dessous, un exemple pour la diffusion de The Batman.

Grinvich Cinéma ©capture d'écran Tech Tribune

D'autres ne s'embarrassent pas à complexifier ainsi leur démarche. Et diffusent directement dans leurs salles les blockbusters et derniers films populaires téléchargés illégalement. C'est notamment le cas des groupes "Kino Non-Stop" et "World Movies on the Big Screen" qui annoncent sur leurs réseaux sociaux des projections.

Une pratique qui peut aider les exploitants des cinémas russes à garder la tête hors de l'eau. Mais qui est logiquement condamnée par l'Association.