Guerre en Ukraine : le film de zombies de Michel Hazanavicius change de titre

Jusque-là titré "Z (comme Z)", le film de zombies de Michel Hazanavicius avec Bérénice Béjo et Romain Duris a un nouveau titre. Un changement à moins d'un mois du Festival de Cannes 2022, dont il fait l'ouverture, et que le réalisateur a expliqué dans un communiqué.

Z (comme Z), une lettre qui pose problème

Après son ambitieuse comédie d'aventure Le Prince oublié sortie en 2020, le nouveau film de Michel Hazanavicius ouvrira la 75e édition du Festival de Cannes. Une belle exposition pour une comédie beaucoup moins familiale, jusque-là titrée Z (comme Z), qui explore le genre du cinéma de zombies avec le récit d'un tournage de film envahi par des morts-vivants. Du cinéma dans du cinéma, avec un joli casting constitué en première ligne de Bérénice Béjo, compagne et collaboratrice fétiche du réalisateur, et Romain Duris, pour qui c'est une première avec le réalisateur de The Artist. Autour d'eux, on retrouve Matilda Lutz, Luàna Bajrami, Finnegan Oldfield, Grégory Gadebois, Jean-Pascal Zadi, Sébastien Chassagne, Charlie Dupont, Lyes Salem et Agnès Hurstel.

Coupez ! ©La Pan Européenne

Remake du film japonais Ne coupez pas ! de Shin'ichiro Ueda, sorti en 2017, Z (comme Z) raconte comment le tournage d'une série Z dégénère avec l'arrivée de véritables morts-vivants sur le plateau. Les premiers teasers dévoilés ont un avant-goût de grand n'importe quoi bien maîtrisé, et le film d'Hazanavicius pourrait bien être une première jolie découverte de la fête cannoise.

Si le long-métrage n'a rien à voir avec l'actualité du monde, son titre vient cependant de changer, à l'initiative de l'auteur, soucieux de la charge symbolique prise par la lettre Z et du potentiel risque de confusion. En effet, la lettre "Z" connaît une lourde actualité avec son utilisation sur les blindés et chars russes, et affichée par ailleurs comme symbole de soutien à l'invasion russe en Ukraine...

Michel Hazanavicius : "Ce titre était peut-être drôle (...) il ne l'est plus du tout"

Le réalisateur des deux premiers OSS 117 a publié un communiqué dans lequel il explique sa décision de changer le titre de son film, maintenant nommé Coupez !. C'est ainsi afin de marquer tout refus d'association avec la guerre en Ukraine, et aussi, marquer son "soutien le plus total au peuple ukrainien", qu'Hazanavicius a tenu à faire cette modification. Une modification rare à ce stade de la vie d'un film, puisque Coupez a déjà été renseigné, montré et promu sous son ancien titre.

Michel Hazanavicius précise que si cette décision est la sienne, et qu'il remercie ses partenaires de l'avoir suivi, c'est aussi une réponse à la demande de cinéastes ukrainiens. Pour rappel, la Russie a envahi l'Ukraine depuis le 24 février 2022 sur ordre de Vladimir Poutine et y mène depuis une guerre terrible et très coûteuse en vies humaines. Ce changement de titre, qui plus est pour un film qui fait l'ouverture du Festival de Cannes, est donc aussi une prise de position ferme et engagée d'un des cinéastes français les plus influents.