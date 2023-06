Guillaume Canet désigné président du jury du Festival de Deauville 2023

Comme chaque année depuis 1975, la ville de Deauville en Normandie devient la capitale du cinéma indépendant américain pendant dix jours. Du 1er au 10 septembre prochains, les festivaliers pourront ainsi découvrir des dizaines de films présentés en sélection officielle, en compétition, ou hors-compétition. Et pour décider qui succédera au bouleversant Aftersun, récompensé l'année passée du prestigieux Grand Prix, c'est le comédien et réalisateur Guillaume Canet qui a été désigné président du jury. Les autres membres n'ont, en revanche, pas encore été annoncés.

Dans un communiqué partagé par le Festival de Deauville, le comédien et réalisateur s'est dit très heureux et fier d'avoir été choisi pour présider ce futur jury. Il en a également profité pour déclarer son amour au cinéma indépendant américain, avec lequel il a grandi, et qui n'a eu de cesse de l'inspirer :

J’ai toujours été fasciné et passionné par le cinéma indépendant américain. Et notamment celui des années 70. Sam Peckinpah, Jerry Schatzberg, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese… Ces réalisateurs ont pu bien souvent s’exprimer libres sans les pressions commerciales des grands studios hollywoodiens. En explorant de nouvelles formes narratives, en expérimentant de nouvelles techniques et en bousculant les conventions traditionnelles.

Ce cinéma avec lequel j’ai grandi a donné naissance à de nombreux cinéastes talentueux tels que Quentin Tarantino, Sofia Coppola, Wes Anderson… Et bien d’autres, qui ont apporté leur vision unique au paysage cinématographique américain, une alternative rafraîchissante à la production mainstream. Et c’est avant tout cette créativité, cette audace et cette diversité que j’apprécie tant dans le cinéma indépendant. Cette contribution à enrichir et à élargir notre expérience du cinéma