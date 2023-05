Guillaume Canet méconnaissable en Louis XVI pour un prochain film

Guillaume Canet va incarner Louis XVI dans le film "Le Déluge", aux côtés de Mélanie Laurent qui jouera Marie-Antoinette. Une première image a été dévoilée.

Guillaume Canet et Mélanie Laurent en Louis XVI et Marie-Antoinette

Les derniers rois de France et leur entourage ne cessent d'inspirer le grand et le petit écran. Après la série de Canal+ Marie-Antoinette, on découvrira bientôt la dernière réalisation de Maïwenn, Jeanne du Barry, consacré à la favorite de Louis XV. Un projet qui en avait surpris plus d'un en raison du choix de la réalisatrice de confier le rôle du roi à Johnny Depp.

Dans le même genre, une autre proposition étonnante verra bientôt le jour avec Le Déluge de Gianluca Jodice, une co-production franco-italienne. Le film s'intéressera aux derniers jours de Louis XVI et Marie-Antoinette avant d'être guillotinés. Et pour incarner le célèbre dauphin, c'est Guillaume Canet qui a été choisit, avec Mélanie Laurent pour jouer son épouse, l'Archiduchesse d’Autriche.

L'information vient du site Cineuropa, qui annonce que le tournage s'est achevé la semaine dernière, après six semaines de prises de vues à Turin et Rome. Une première image a ainsi pu être dévoilée (ci-dessous). On découvre notamment Guillaume Canet peu reconnaissable, le visage bouffi par des prothèses.

Mélanie Laurent et Guillaume Canet - Le Déluge ©Ascent Film

Un synopsis et un casting pour Le Déluge

En plus de cette photo, le synopsis a été dévoilé par la production :

Lorsqu'on parle de Louis XVI et son épouse Marie-Antoinette, on pense immédiatement à la dentelle, aux grandes perruques, aux vêtements et aux couleurs flamboyantes, à Versailles, ou... A la guillotine. Entre ces deux extrêmes, il existe un juste milieu, une période rarement explorée : les quelques mois pendant lesquels le dernier roi et la dernière reine de France ont été enfermés, avec leurs deux jeunes enfants, dans un château sombre aux portes de Paris, en attendant leur exécution.

Une période brève et condensée où, dans la violence et le harcèlement, tous les masques sont tombés. Celui des deux rois, en tant que personnages publics et privés. Celui de l'ancien régime et d'une Histoire qui a enfin tourné la page. Et enfin celui de Dieu qui, désormais, s'est éclipsé dans l'ombre, laissant l'homme entièrement seul.

En plus de Guillaume Canet et Mélanie Laurent (qui se retrouvent après Mon Garçon de Christian Carion en 2017), sont annoncés au casting Aurore Broutin, Hugo Dillon, Tom Hudson, Roxane Duran, Anouk Darwin Homewood, Vidal Arzoni et Fabrizio Rongione. Précisons qu'avant ce film, le réalisateur italien Gianluca Jodice s'est illustré en dirigeant plusieurs épisodes de la série 1992 (2015) et le documentaire Cercando La grande bellezza (2015). Le Déluge n'a pour le moment aucune date de sortie.