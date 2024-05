Le futur de l'animation est là selon Guillermo del Toro

Guillermo del Toro a été ébloui par les premières images de "Flow", film d'animation présenté au Festival de Cannes et présent dans la sélection du Festival d'animation d'Annecy.

Guillermo del Toro amoureux d'un prochain film d'animation

Bien connu pour ses films en live action, de L'Échine du Diable (2001) à La Forme de l'eau (2017) en passant par Blade 2 (2002), les Hellboy (2004 et 2008), Le Labyrinthe de Pan (2006) ou encore Pacific Rim (2013), Guillermo del Toro s'y connait aussi un peu en animation. Il en est d'ailleurs un grand défenseur. Après avoir remporté l'Oscar du Meilleur film d'animation en 2023 pour Pinocchio (co-réalisé avec Mark Gustafson), le réalisateur déclarait dans son discours : "l'animation, c'est le cinéma. Ce n'est pas un genre ou une catégorie à part".

En effet, l'animation est encore souvent mal considérée, vu par certains comme des productions pour jeune public, ou moins importantes que le "cinéma traditionnel". Ce qui est évidemment faux. Et il est toujours bon qu'un cinéaste comme Guillermo del Toro le rappelle.

Toujours attentif à ce qui se fait dans l'animation, le réalisateur aime aussi partager sur les réseaux sociaux ce qui lui plait en la matière. Il a ainsi fait l'éloge d'un prochain film d'animation, Flow, qu'il voit comme le futur de l'animation. C'est du moins ce qu'il espère devant les premières images révélées par le réalisateur Glints Zilbalodis.

Si pouvais avoir un voeu pour le futur de l'animation, ces images en seraient l'amorce magnifique et époustouflante.

C'est quoi Flow ?

Présenté dans la sélection Un Certain Regard au 77e Festival de Cannes, Flow a en effet marqué les esprits. Les toutes premières critiques ont été publiés et permettent au film d'obtenir un score de 100% sur Rotten Tomatoes. L'histoire suit un chat qui se réveille dans un monde envahi par l'eau et où les humains semblent avoir disparu. Avec un petit groupe d'animaux, le chat va se réfugier sur un bateau. Ils devront alors apprendre à cohabiter malgré leurs différences.

Il y a quelque chose de très poétique et d'intrigant devant ces images, qui ne comportent aucun dialogue. Ce sera également le cas dans le film, avec "une approche assez contemplative et tournée vers la nature" (via 3DVF). La qualité visuelle est aussi indéniable, avec un style bien particulier qui ne vise pas le réalisme parfait dans le design des animaux, mais présente malgré tout de superbes décors. Enfin, l'idée de suivre l'aventure d'un chat n'est pas sans rappeler l'excellent jeu Stray, dont une adaptation serait prévue.

Flow ©UFO Distribution

On doit donc Flow à Glints Zilbalodis, qui signe son deuxième long-métrage après Ailleurs (2019). Le film est cette fois co-produit par Dream Well Studio, Take Five et Sacrebleu Productions. En attendant une date de sortie dans les salles françaises, Flow sera projeté en avant-première au Festival d'animation d'Annecy qui se tiendra du 9 au 15 juin.