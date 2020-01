Guns Akimbo : un premier trailer totalement déjanté avec Daniel Radcliffe

Vous avez aimé ? Partagez :

« Guns Akimbo », le prochain projet de l’acteur Daniel Radcliffe se dévoile dans une première bande-annonce totalement déjantée. Un film décalé, réalisé par Jason Lei Howden qui réunit également Samara Weaving.

La première bande-annonce de Guns Akimbo vient de tomber. Des premières images totalement décalées qui annoncent un long-métrage résolument pop et décérébré. C’est réalisé par Jason Lei Howden mais le film n’a pas encore de date de sortie française. Côté casting le long-métrage réunit également Samara Weaving, la nièce de Hugo Weaving, notamment aperçue dans The Babysitter, 3 Billboards et Wedding Nightmare. Elle est ici méconnaissable.

Daniel Radcliffe ouvre ses horizons

Ces premières images promettent un film différent, définitivement pop et décomplexé. Guns Akimbo est une comédie d’action très prometteuse se basant sur une espèce de Hunger Games moderne et malsain mis en place par des personnages mystérieux. Deux concurrents doivent se battre à mort dans les décors réels de la ville new-yorkaise.

Cette première bande-annonce est remplie de violence, d’humour et d’instants totalement WTF. Le personnage de Daniel Radcliffe se voit malgré lui entraîné dans ce jeu pervers. Il est menacé par des gangsters qui l’obligent à traquer et à tuer Nix, la championne incontestée du jeu. Le voilà, avec des flingues littéralement collés aux mains, en quête de trouver Nix (Samara Weaving).

Jason Lei Howden s’est déjà fait remarquer avec son précédent film Deathgasm. Une parodie hilarante qui suivait une bande d’adolescents fans de métal tentant de fonder leur propre groupe de musique. Pour Daniel Radcliffe c’est un choix de carrière intéressant. Après Swiss Army Man et Horns, il est clair que l’acteur veut casser son image d’Harry Potter et surtout tourner dans des films différents et décalés.

Guns Akimbo a fait le tour de plusieurs festivals l’année dernière dont le TIFF et le Fantastic Fest. Le long-métrage possède pour le moment une note de 64% sur Rotten Tomatoes. Guns Akimbo devrait sortir le 28 février dans les salles américaines. Rien de prévu pour le moment en France…