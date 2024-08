20 ans après le flop de Catwoman, Halle Berry est prête à jouer dans une suite, mais à une condition

Halle Berry n'a pas trop mal pris l'échec de "Catwoman" (2004) puisque la comédienne continue d'apprécier le film et ne ferme pas la porte à une suite.

Catwoman : le bel échec d'Halle Berry

Dans la liste des films super-héroïques qui ont été des échecs, Catwoman (2004) en est un bon exemple. Pourtant, l'héroïne au centre de ce film n'était pas inconnue du grand public. Déjà dans Batman le défi (1992) Michelle Pfeiffer en avait proposé une incarnation mythique. Mais 12 ans après le film de Tim Burton, Halle Berry n'a pas eu le même succès dans le rôle du personnage issu des comics DC. Réalisé par Pitof, le film a été un échec à tous les niveaux.

Au box-office, Catwoman a fait un flop puisque malgré son budget de 100 millions de dollars, il n'a engrangé que 82 millions de dollars de recettes. Un échec public, en dépit des présences de Benjamin Bratt, Sharon Stone et Lambert Wilson aux côtés d'Halle Berry. Mais un échec aussi critique. Sur Rotten Tomatoes, qui regroupe les notes de la presse, le long-métrage n'a que 8% d'avis positifs.

Catwoman ©Warner Bros.

Enfin, s'il y a tout de même une chose à retenir de Catwoman, c'est la réaction d'Halle Berry lors de la 25e cérémonie des Razzie Awards où le long-métrage remporta plusieurs prix, dont celui de la pire actrice. La comédienne ne l'avait pas si mal pris puisqu'elle s'était rendu à l'événement pour récupérer son prix, et avait fait un discours particulièrement drôle, notamment en remerciant son agent.

La prochaine fois que je ferai un film, s'il y a une prochaine fois, s'il te plait, avant de me proposer un projet lis le scénario et pas uniquement les zéros sur le chèque.

La comédienne aime toujours le film

20 ans après ce film Catwoman, qui restera l'un des plus gros échecs de la carrière d'Halle Berry, la comédienne continue de l'apprécier. De plus, lors du Tonight Show de Jimmy Fallon, la star a affirmé que la jeune génération redécouvrait désormais le film et l'aimait également.

Ce qui me fait plaisir, c'est que les jeunes l'ont trouvé sur Internet. Ils l'adorent. C'est très encourageant, car maintenant ils disent : "C'est cool" et "Pourquoi tout le monde a détesté à l'époque ?".

Le présentateur de l'émission en a donc profité pour demander à Halle Berry si elle se verrait reprendre le rôle de Catwoman. Ce à quoi la comédienne n'a pas fermé la porte. Mais elle aurait néanmoins une condition pour revenir, de pouvoir réaliser elle-même le film. Halle Berry est déjà passée derrière la caméra pour filmer Meurtrie (2020), sorti sur Netflix. Néanmoins, un tel projet semble très peu probable et pas dans les plans de Warner Bros. actuellement. Par contre, Halle Berry est à retrouver en ce moment sur la plateforme au logo rouge dans la comédie d'action The Union.