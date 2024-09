"Ça peut se faire" : Halle Berry de retour dans l'univers John Wick avec un potentiel spin-off

Halle Berry a indiqué avoir très envie de revenir dans l'univers John Wick, et qu'un spin-off centré sur son personnage était en discussions du côté de Lionsgate. Après "Ballerina", aura-t-on alors un nouveau film dédié à Sofia ?

Halle Berry veut retrouver John Wick

Actuellement à l'affiche du nouveau film d'Alexandra Aja, Motherland, l'actrice américaine Halle Berry est de retour au premier plan après des années où elle s'est fait plus discrète. En effet, avant 2024 où elle s'est aussi illustrée dans The Union aux côtés de Mark Wahlberg, on retient surtout sa performance en 2019 dans John Wick : Parabellum, titulaire du rôle de Sofia, directrice du Continental de Casablanca et impitoyable tueuse accompagnée de ses deux bergers malinois.

John Wick : Parabellum ©Metropolitan Filmexport

Dans une interview accordée à The Hollywood Reporter, elle est revenue sur ce troisième chapitre de la saga portée par Keanu Reeves, et a évoqué un potentiel spin-off centré sur son personnage. Une perspective bien réelle, puisque sa rencontre avec John Wick dans John Wick : Parabellum sont en réalité des retrouvailles, lors desquelles on comprend qu'ils ont un passé ensemble et que Sofia a une fille qu'elle cherche à protéger à tout prix. Le background d'une histoire en développement ? Halle Berry y croit fort.

Oui, j'aurais aimé que ça se fasse (dans "John Wick : Chapitre 4", ndlr), mais ils ont pris une autre direction. On en a bien sûr parlé. On a planté des graines dans "John Wick : Parabellum", et on a discuté avec Lionsgate d'un potentiel spin-off. Il faudrait qu'on le fasse le plus tôt possible, mais ça peut se faire. J'adore cet univers. J'adore John Wick et j'adore mon personnage, donc qui sait ? On verra bien.

Alors que le premier film spin-off de John Wick, Ballerina, sortira en juin 2025, il apparaît logique que Chad Stahelski, producteur de la saga et réalisateur des films avec Keanu Reeves, et Lionsgate attendent les retours critiques et financiers de Ballerina pour se décider à mettre en chantier un autre spin-off. Mais avec une telle déclaration d'Halle Berry, nul doute que cette idée est bien vivante.