Halloween Ends : Jamie Lee Curtis dit adieu à Laurie Strode

"Halloween Ends" sortira en octobre 2022 dans nos salles. Le tournage touche à sa fin aux États-Unis puisque Jamie Lee Curtis a terminé ses prises de vues. Et a également dit adieu au rôle de sa vie, Laurie Strode.

Halloween Ends : Adieu Haddonfield

En 2018, David Gordon Green décide de donner un nouveau souffle à la saga Halloween. Et son pari est plutôt risqué : faire une trilogie qui reprendrait 40 ans après les événements du premier film de John Carpenter, et ignorerait toutes les suites. Le premier volet, tout simplement baptisé Halloween, sort en salles en octobre 2018.

Dans celui-ci, Michael Myers a passé les quarante dernières années derrière les barreaux, et Laurie a sombré dans la paranoia.

Halloween © Universal Pictures

Mais après un incident, Michael retourne à Haddonfield et retrouve la trace de Laurie. Après un affrontement sanglant, cette dernière parvient à le piéger et le croit mort. Hélas, le boogeyman s'en sort une nouvelle fois. C'est le point de départ d'Halloween Kills, sorti en octobre dernier, qui est sans conteste l'épisode le plus violent de la saga.

Mais l'ultime affrontement très attendu entre Michael et Laurie n'aura lieu qu'en octobre 2022, dans Halloween Ends, qui marquera la fin de la trilogie, et possiblement de la saga (même si Hollywood nous a appris que nous n'étions jamais à l'abri d'un ultime reboot).

Jamie Lee Curtis a terminé le tournage

Ce troisième film, toujours mis en scène par David Gordon Green, se déroulera quatre ans après les événements de Kills. Le tournage touche à sa fin aux États-Unis puisque Jamie Lee Curtis a terminé ses prises de vues. Et elle a partagé un message émouvant sur son compte Instagram pour dire adieu au rôle de sa vie, Laurie Strode.

Dernière prise de vues à Savanah. Je rentre à la MAISON. Quand je joue Laurie Strode, je me débarrasse des bijoux de Jamie Lee Curtis (...) ces portes bonheur sont à mon cou pour me rappeler qui je suis chaque jour, et je suis contente de les retrouver à la fin du tournage (...) Je suis de nouveau Jamie.

L'actrice se dit aussi marquée physiquement par le tournage, ce qui promet un dernier face-à-face brutal qui devrait se solder, par la mort de Michael ou de Laurie (voire des deux). On remarque parmi ses bijoux un couteau avec l'inscription "Halloween". Laurie ne sera finalement jamais très loin du coeur de Jamie.