Halloween Ends : Michael sème la terreur dans la bande-annonce finale

Découvrez ci-dessus la bande-annonce finale violente du film d'horreur "Halloween Ends" dans lequel Laurie Strode se retrouve pour la dernière fois face à Michael Myers. Le film réalisé par David Gordon Green sortira le 12 octobre au cinéma.

Halloween Ends : l'affrontement final

Quarante ans après la sortie de La Nuit des masques de John Carpenter, le réalisateur David Gordon Green avait fait le pari d'offrir une suite directe au film de 1978. Ainsi était né Halloween sorti en 2018, qui avait créé la surprise au box-office mondial. Pour un budget d'à peine 10 millions de dollars, le film en avait rapporté plus de 255.

On retrouvait Jamie Lee Curtis dans la peau de Laurie Strode, qui ne s'était toujours pas remise de son affrontement avec Michael Myers et vivait dans la certitude qu'il la retrouverait un jour. À raison. Ce dernier, enfermé dans un établissement de haute sécurité depuis quarante ans, trouvait le moyen de s'évader et reprenait sa traque vengeresse. De son côté, Laurie s'était construit un véritable arsenal de guerre pour se préparer à l'affrontement.

Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) attend Michael Myers - Halloween © Universal Pictures

Affrontement qui s'était soldé par un Michael Myers pris au piège d'une maison en feu. Alors qu'on le pensait mis hors d'état de nuire (c'était mal le connaître), il trouvait finalement le moyen de sortir vivant des flammes. Et reprenait avec encore plus de violence ses meurtres dans Halloween Kills sorti en 2021.

Un an plus tard, l'affrontement touche à sa fin avec le bien nommé Halloween Ends qui sortira au cinéma le 12 octobre prochain. Toujours réalisé par David Gordon Green, il promet un dernier face à face haletant.

Une bande-annonce finale alléchante

À deux semaines de la sortie, Universal Pictures a dévoilé une bande-annonce finale sous tension. Elle confirme que l'histoire se déroule quatre ans après les événements du deuxième film. Michael Myers ne s'est plus manifesté depuis tout ce temps, et attendait tapi dans l'ombre de retrouver la trace de Laurie. Ses premières victimes ne tardent pas à s'additionner avec toujours plus de violence et de rage.

Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) face à Michael Myers - Halloween Ends © Universal Pictures

Rapidement, il se retrouve face à Laurie, et le dernier duel s'annonce. Cette dernière confie d'ailleurs que pour qu'il meure, il faudra peut-être qu'elle meure aussi. Une possibilité évidente sachant qu'il s'agit du dernier volet de la saga.