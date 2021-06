Halloween Kills : Michael Myers est déchaîné dans la première bande-annonce

Rescapé des flammes, Michael Myers va terroriser Haddonfield encore une fois dans "Halloween Kills". Le boogeyman tue à la chaîne dans la première bande-annonce de cette suite attendue le 20 octobre prochain à l'affiche.

Michael Myers n'a pas dit son dernier mot

Tout aussi culte que soit le personnage de Michael Myers, la saga Halloween est loin d'être recommandable dans son ensemble. Après l'opus matriciel de John Carpenter, qui a marqué le genre et la culture populaire, les autres films ont été de qualité discutable. Il a fallu attendre que Rob Zombie injecte son style cradingue pour vibrer, ou que David Gordon Green se décide à pondre une suite directe au premier film. Son Halloween sorti en 2018 n'est pas une réussite complète, mais il fait honneur à l'ADN de la franchise en se positionnant comme LA suite directe du film original. À cette occasion, Jamie Lee Curtis est revenue en Laurie Strode pour essayer d'en finir avec le tueur au masque blanc.

Pendant 40 ans, elle s'est préparée dans l'espoir de recroiser sa route et de mettre fin à sa folie meurtrière. Lorsque Michael parvient à s'échapper de son asile, elle comprend que ce jour est venu. À la fin du film, l'antagoniste était piégé dans le sous-sol de la maison de Laurie et devait normalement mourir brûlé. Or, on ne se débarrasse pas d'une telle force maléfique aussi facilement... Deux films supplémentaires vont tâcher de conclure l'histoire. Le premier sera Halloween Kills, à venir le 20 octobre prochain dans les salles.

Une bande-annonce énervée pour Halloween Kills

Après deux teasers, Universal vient de dévoiler la bande-annonce de cette suite. Le début explique comment Michael parvient, avec l'aide des pompiers, à s'échapper des flammes. On comprend donc bien que l'intrigue va se situer juste quelques minutes après la fin du précédent film, comme Halloween 2 en son temps. Les pauvres soldats du feu ne seront pas les seules victimes. Ces images misent sur la violence et présentent plusieurs scènes avec des meurtres sauvages. Le célèbre tueur a l'air dans une forme olympique et va ôter des vies à la pelle.

Michael Myers (Nick Castle) - Halloween Kills ©Universal Pictures

Pendant ce temps, Laurie ne souhaite pas s'éterniser à l'hôpital et affiche une grande détermination auprès de sa fille ("Evil dies tonight" lui lance-t-elle). La police va s'en mêler et les habitants d'Haddonfield n'ont pas l'intention de se cloitrer chez eux en attendant que l'orage passe. On comprend dans la bande-annonce qu'une traque va se mettre en place, avec la petite-fille de Laurie (Andi Matichak) qui aura une grande importance. Enfin, les fans de la saga ont forcément lâché un petit sourire en voyant les masques d'Halloween 3 sur la tête de certaines victimes (photo ci-dessous).

Halloween Kills ©Universal Pictures

La bande-annonce est vraiment diablement bien troussée pour nous donner envie de découvrir le film, avec la participation du thème musical culte qui a été revu d'une bien belle façon. Vivement la sortie, puis la fin de cette histoire sera à découvrir dans Halloween Ends le 19 octobre 2022. En plus de la bande-annonce, une affiche a été dévoilée :