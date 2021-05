Halloween Kills : Michael Myers promet du sang dans une nouvelle image du film

Michael Myers va revenir. C’est ce que nous annonce une nouvelle image de "Halloween Kills", suite directe du film sorti en 2018. Et le tueur promet d’être tout aussi déchainé.

Halloween Kills : suite du retour ensanglanté de Michael Myers

Halloween est l’une des franchises horrifiques les plus célèbres du 7ème Art. Lancée en 1978 par John Carpenter via le premier film de la saga, elle a connu par la suite des épisodes plus ou moins oubliables. Après les deux remakes controversés de la franchise par Rob Zombie dans les années 2000, les fans ont donc eu la grande joie de retrouver le tueur Michael Myers et le retour de sa proie favorite Laurie Strode dans Halloween, sorti en 2018. Surtout, le film s’annonçait comme une suite directe du long-métrage culte de 1978.

James Jude Courtney (Michael Myers) - Halloween ©Blumhouse Productions

Un film anniversaire donc, qui a été plutôt bien accueilli puisqu’il a rapporté 255 millions de dollars, ce qui en a fait l’épisode le plus commercialement réussi de la saga. La licence est donc bel et bien de retour au premier plan, avec cet Halloween Kills qui va poursuivre les évènements de 2018. À noter par ailleurs que cette renaissance pourrait se conclure avec Halloween Ends, prévu pour 2022.

Une nouvelle image terrifiante

Initialement prévu en octobre 2020, Halloween Kills a dû être reporté à cette année, pandémie de Covid-19 oblige. Pour faire languir un peu plus les spectateurs, la production a donc partagé de nouvelles images du film via le magazine Empire. On découvre ainsi un visuel axé sur le célèbre tueur masqué. On peut y voir Michael armé de son fidèle couteau de cuisine ,déjà bien ensanglanté. De plus, le psychopathe semble avoir le masque plus calciné que d’habitude, en référence au précédent épisode où les femmes Strode se sont alliées pour tenter de le brûler vif.

Comme pour le dernier volet, David Gordon Green est de nouveau à la barre de la réalisation dans Halloween Kills. Jamie Lee Curtis revient également, dans la peau de l’inévitable Laurie Strode. Quant à Michael Myers, il sera de nouveau partagé entre James Jude Courtney et Nick Castle, premier interprète du personnage.

Halloween Kills sortira le 20 octobre 2021 dans nos salles obscures.