Halston : Ewan McGregor roi de la mode dans le trailer de la série Netflix

Netflix a dévoilé aujourd'hui la bande-annonce de la mini-série "Halston" avec Ewan McGregor, qui sera à découvrir dès le 14 mai.

Halston : un homme à la mode

Roy Halston est un des plus grands couturiers américains de l'histoire. Avant lui, la plupart de ses compatriotes ne proposaient que des copies des styles que l'on pouvait découvrir chez les couturiers français comme Yves Saint Laurent ou Dior. L'Américain a bouleversé le monde de la mode dans les années 60. Lorsque J. F. Kennedy est investi comme président, sa femme Jackie porte un bibi rose signé Halston. Il a alors 29 ans et sa carrière est lancée pour de bon. Il devient le complice des plus grandes stars d’Hollywood, en particulier Liza Minnelli pour qui il dessine toutes les tenues de scène.

Si son style aime les lignes claires, sa vie privée se pare plutôt d'obscur. Homme de tous les excès, rock'n'roll à souhait et roi de l’exubérance, il multiplie les amants et se poudre le nez avec autre chose que des produits cosmétiques. Il vit sa vie comme une fusée, copine avec Andy Warhol et meurt de complications liées au SIDA à l'âge de 57 ans.

Un tel destin ne pouvait pas laisser indifférent le boulimique de travail Ryan Murphy qui en a tiré le sujet de sa prochaine série. Bientôt disponible sur Netflix, elle porte le nom tout simple de Halston.

Ewan McGregor taille patron

Comme à son habitude, le créateur de Glee et Hollywood s'est bien entouré. Le rôle-titre est en effet joué par Ewan McGregor qui semble avoir pris goût aux séries après son apparition dans Fargo. Le casting comprend également la présence de Krysta Rodriguez, Rebecca Dayan, Bill Pullman, Gian Franco Rodriguez, David Pittu, Sullivan Jones, Rory Culkin, Kelly Bishop et Vera Farmiga.

Halston ©NETFLIX

La première vraie bande-annonce dévoilée aujourd'hui dépeint un monde de la mode excentrique et promet une plongée aussi sombre que colorée dans l’univers américain des 60's et des 70's.

La mini-série Halston sera à découvrir sur Netflix dès le 14 mai.