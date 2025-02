Hancock 2 : Will Smith veut faire le film avec une star de Dune

Will Smith se fait rare dans les productions originales. Alors, il retourne dans ce qui l’a propulsé au rang de star : les films à gros budget. Cela tombe bien puisqu’il vient de donner des nouvelles croustillantes sur Hancock 2 avec une grosse annonce.

Un acteur cantonné aux suites de franchises ?

Will Smith prépare-t-il son grand retour au cinéma après le scandale de la gifle aux Oscars 2022 ? Après avoir annoncé la suite très attendue de Je suis une Légende avec Michael B. Jordan, l’acteur de Men in Black pourrait également revenir avec la suite d’un autre film de super-héros.

Il semblerait que Will Smith soit devenu un habitué des suites de ses franchises à succès depuis quelques années entre Bad Boys For Life et Bad Boys : Ride or Die. Et qu’il souhaite continuer sur cette lancée. Après un scientifique, un agent qui combat les extra-terrestre et un policier de Miami, Will Smith devrait faire son retour dans la peau d’un super-héros pas comme les autres.

Selon les dires de l’acteur, une suite à Hancock est en préparation. Mais ce n’est pas tout, puisqu’une jeune star serait en vue pour y figurer à ses côtés.

Will Smith annonce une star au casting de Hancock 2

Cette semaine, Will Smith était l’invité surprise du live Twtich du streameur xQc. C’est à cette occasion qu’il en a profité pour évoquer plusieurs sujets le concernant. Jusqu’à parler de Hancock 2. L’acteur oscarisé pour La Méthode Williams a déclaré qu’on lui avait pitché une idée « vraiment cool ». Avant de teaser la jeune star qui pourrait le rejoindre au casting.

« Il y a une idée vraiment, vraiment cool pour Hancock 2. Nous n'en avons même pas parlé, alors je vais vous donner un petit morceau : Zendaya est approchée pour un rôle dans 'Hancock 2 », a-t-il lancé.

Il va sans dire que si Zendaya, star de Dune et Euphoria, était de la partie, le film s’assurerait une grosse promotion et un potentiel succès en salles. En 2008, Hancock avait récolté 629 millions de dollars au box-office mondial, devenant le quatrième plus gros film de l’année. Dans ce film réalisé par Peter Berg (Deepwater Horizon, Traque à Boston), Will Smith partageait l’affiche avec Charlize Theron et Jason Bateman. Rien n’indique s’ils seront de retour. Ils ont pourtant, à maintes reprises, déclaré leur envie de poursuivre l’aventure.

Après l’échec d’un premier sequel annoncé en 2009, cette version sera-t-elle enfin la bonne ?