Hannibal : Denzel Washington fait polémique en Tunisie

L'annonce du péplum Netflix "Hannibal", réalisé par Antoine Fuqua et avec Denzel Washington dans le rôle-titre, ne passe pas en Tunisie. En cause, le choix d'un acteur jugé trop âgé et surtout trop noir pour incarner le célèbre stratège militaire...

Hannibal, déjà la guerre

Le film Hannibal, grande production Netflix qui racontera la vie et les conquêtes du fameux général carthaginois Hannibal (247 av. J-C - 183/181 av. J-C), n'a pas encore de date de début de tournage. Et encore moins une date de diffusion. Mais le projet, dirigé par Antoine Fuqua, crée déjà la polémique en Tunisie, où Hannibal est une grande figure historique et un trésor national. Comme rapporté par Courrier international, c'est le choix de Denzel Washington pour tenir le rôle-titre du film qui a notamment enflammé les débats. Et ce jusqu'au Parlement, où la ministre des Affaires culturelles a été interpellée à ce sujet par un député.

Macbeth (Denzel Washington) - The Tragedy of Macbeth ©AppleTV+

Le député Yassine Mami a ainsi exprimé ses craintes quant à la teneur du film, suggérant qu'il fallait "se prémunir contre une éventuelle falsification des faits historiques". Ce à quoi la ministre Hayet Guettat Guermazi a répondu qu'il est impossible d'intervenir sur les choix artistiques du projet. À plus forte raison lorsqu'il s'agit d'une fiction, comme c'est ici le cas. Surtout, la polémique sur le film n'arrange pas les autorités tunisiennes, qui souhaitent entrer en négociations avec Netflix pour qu'une partie du tournage prenne place en Tunisie.

Ce qui m’importe est qu’ils puissent tourner ne serait-ce qu’une séquence en Tunisie et que ce soit mentionné. Nous voulons que la Tunisie redevienne une plateforme de tournage de films étrangers.

Une pétition accuse Netflix de soutenir "l'afrocentrisme"

La polémique a enflammé les réseaux sociaux en Tunisie, s'est propagé jusqu'au Parlement et est à l'origine d'une pétition qui demande l'annulation du projet. Une pétition qui évoque aussi explicitement la couleur de peau de Denzel Washington, estimant que ce serait une "erreur historique" de montrer Hannibal sous les traits d'un Africain subsaharien. Et non sous ceux d'un Africain du Nord, soit un "blanc sémite", selon les termes du quotidien tunisien La Presse.

En Tunisie, beaucoup de voix s'élèvent pour faire valoir la culture arabe et islamique de la Tunisie contre, selon ces voix protestataires, une tendance qui voudrait faire de la Tunisie "seulement" un pays d'Afrique. En d'autres termes, que les cultures d'Afrique du Nord soient invisibilisées au profit des cultures d'Afrique centrale. Alors, au moment d'imaginer Denzel Washington incarner une grande figure de la civilisation antique carthaginoise, beaucoup ne sont pas d'accord.

Cette polémique fait écho à celle occasionnée par le documentaire Queen Cleopatra au printemps 2023, dans lequel l'actrice noire britannique Adele James prête ses traits à la reine égyptienne. Sur cette même idée qu'un "wokisme" et un "afrocentrisme" seraient propagés par Netflix, une partie de la presse arabe et égyptienne, ainsi que plusieurs personnalités, s'étaient insurgées contre ce choix de casting.