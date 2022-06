Harcelés : ce fait divers qui a inspiré le film avec Samuel L. Jackson

Dans "Harcelés", Samuel L. Jackson incarne un policier de Los Angeles qui harcèle ses voisins parce qu'il ne supporte pas leur couple mixte. Un thriller qui s'inspire de faits réels.

Harcelés : Samuel L. Jackson plus inquiétant que jamais

En 2008, le réalisateur Neil LaBute (Nurse Betty, Panique aux funérailles) permet à Samuel L. Jackson d'interpréter l'un de ses personnages les plus machiavéliques. Dans Harcelés, le comédien incarne Abel Turner, un policier de Los Angeles qui aime faire valoir son autorité dans son quartier résidentiel tranquille de Lakeview Terrace.

Lorsque Lisa (Kerry Washington) et Chris (Patrick Wilson) emménagent dans la maison à côté de la sienne, Abel décide de perturber leur arrivée. Ne supportant pas les couples mixtes, il se met à les harceler et à pourrir leur quotidien de manière sournoise. La situation dégénère progressivement, la tension monte et la violence fait irruption dans cet endroit paisible...

Harcelés ©Sony Pictures Entertainment

Justin Chambers et Jay Hernandez complètent la distribution de ce thriller qui met en avant un protagoniste particulièrement inquiétant. Lors de la promotion, Samuel L. Jackson déclare :

Quand j'ai lu le scénario, je l'ai trouvé passionnant parce qu'il oppose des personnages forts et propose un regard différent sur le racisme. Ici, le "raciste" n'est pas celui qu'on pourrait croire. Abel Turner est un policier noir, une personne que tout le monde aurait tendance à considérer comme un homme normal et respectable, et pourtant c'est de lui que viennent les problèmes de voisinage et de racisme, c'est ce qui le rend aussi intéressant.

Irsie Henry, le véritable Abel Turner

Harcelés s'inspire d'événements qui se sont produits à Altadena, en Californie, au début des années 2000. Entre 2001 et 2007, le couple mixte formé par Mellanie et John Hamilton se fait continuellement harceler par Irsie Henry, un policier qui ne supporte pas leur union.

En janvier 2007, Irsie Henry est arrêté parce qu'il aurait utilisé illégalement une bombe au poivre contre son voisin John Hamilton, comme le rapporte le Los Angeles Daily News. Durant leur passage au tribunal, les deux hommes reconnaissent que leur conflit dure depuis plusieurs années.

Contrairement aux événements du film, c'est Irsie Henry qui a emménagé dans le quartier des Hamilton, et non l'inverse. Leurs rapports se sont ensuite très vite détériorés. Le point de départ de l'affaire est un désaccord au sujet d'une clôture. Par la suite, le policier a multiplié les actes de harcèlement, dégradant par exemple le jardin de ses voisins et proférant des insultes racistes à l'égard de la famille. Il a finalement été radié des forces de l'ordre pour ses actes.