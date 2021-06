Hard Hit : le prochain grand succès international coréen ?

Sensation du week-end en Corée du Sud, "Hard Hit" adapte à Busan le thriller espagnol "Retribution", un film tendu mettant en scène un quasi huis clos explosif avec un père et sa fille coincés dans une voiture piégée. La bande-annonce promet un spectacle très intense, rappelant ce qui s'est déjà fait de mieux en la matière.

Hard Hit : la bande-annonce promet un film au suspense maximal

Après Dernier train pour Busan, Burning et Parasite, pour ne citer qu'eux, le cinéma coréen vit un âge d'or avec des films célébrés par la critique, primés dans les festivals et qui font bonne figure au box-office. Sur cet élan, un nouveau film pourrait bientôt nous parvenir, et il a a priori tout pour être un succès international. Sorti le 23 juin 2021 en Corée du Sud, Hard Hit a battu le record pour un premier week-end de sortie en 2021. Plus de 235 000 personnes ce week-end ont acheté leur ticket pour voir ce thriller très nerveux, ce qui devrait éveiller très logiquement la curiosité du public occidental.

Une adaptation d'un thriller espagnol

L'intrigue se déroule à Busan, où Seong-gyu (Jo Woo-jin), dirigeant d'une banque de la ville, emmène sa fille Lee Hye-in (Lee Jae-in) à un examen d'entrée dans une école. Il reçoit alors un appel anonyme : la voiture est piégée, si quelqu'un sort de la voiture ou s'il appelle la police, la bombe explosera. Seule solution : verser une importante rançon pour avoir la vie sauve, ou réussir à faire dérailler l'horrible machination. Au vu des images de la bande-annonce, on ne peut s'empêcher de penser à des thrillers de natures et de calibres différents, comme Speed et Phone Game par exemple, ainsi qu'au très original Locke avec Tom Hardy.

On devine qu'un soin particulier a été apporté à l'usage des codes de ces films : la partie mécanique, avec la restriction d'action dans l'habitacle et l'environnement direct de la voiture, les dialogues au téléphone, et donc un montage au millimètre pour raconter cette histoire. Ça tombe bien, c'est le premier métier du réalisateur du film Kim Chang-ju, auparavant monteur au CV imposant, dans lequel on retrouve notamment Snowpiercer.

Hard Hit ©CJ Entertainment

Les critiques coréennes se montrent ravies par le film. Elles soulignent son rythme parfait, une durée idéale, et surtout portent aux nues les interprétations du casting, Jo Woo-jin en tête.

L'histoire de Hard Hit n'est pas une histoire originale, puisqu'il s'agit de l'adaptation du thriller espagnol Retribution sorti en 2015. Le principe est le même, et les deux films proposent une vue sociale en utilisant notamment l'opposition de l'élément familial à celui du business, traitant ainsi de la moralité et des inégalités de nos sociétés. Hard Hit, dans sa forme de pur thriller énigmatique et nerveux, semble donc faire aussi émerger une position critique.

Bientôt en France ?

Avec la réouverture encore récente des cinémas et la reprise abondante des projections, les places à l'affiche sont chères et pour le moment le film ne dispose pas encore de date de sortie en France. Mais avec un tel succès dans son pays d'origine, et en comptant sur la belle popularité internationale acquise par le cinéma coréen avec ses derniers triomphes, il y a fort à parier que Hard Hit devrait rapidement se frayer un chemin jusqu'ici, au cinéma ou via une plateforme de streaming.