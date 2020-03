Harold et Kumar : Kal Penn veut un quatrième film

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Les joyeux et déjantés Harold et Kumar vont peut-être revenir pour un quatrième film. C’est en tout cas ce que voudrait l’acteur Kal Penn, l’interprète de Kumar dans la trilogie. John Cho serait lui aussi partant.

En 2004 le duo John Cho et Kal Penn créent un stoner movie inédit. En s’inspirant de la recette de Cheech et Chong, les deux acteurs signent une référence du genre : Harold & Kumar chassent le burger. Réalisé par Danny Leiner, le long-métrage rapporte presque 24 millions de dollars pour un budget de 9 millions. Le film devient une référence pour les amateurs de comédies potaches, et engendre deux suites, respectivement sorties en 2008 et 2011.

En 2004, les deux acteurs se font un nom. À travers Harold et Kumar chassent le burger, les deux amis partent à la recherche d’un mystérieux château blanc. Une aventure remplie de péripéties qui les emmèneront notamment à la rencontre de Neil Patrick Harris. Ce dernier va revenir dans les deux autres épisodes. En 2008 Harold et Kumar s’évadent de Guantanamo rencontre un succès encore plus important avec plus de 43 millions de dollars de recette pour un budget de 12 millions. Le public est encore au rendez-vous et ne boude pas son plaisir. Enfin, en 2011, ils rempilent une dernière fois avec Le Joyeux Noël d’Harold et Kumar avec un Neil Patrick Harris dans la peau du père Noël. Le long-métrage réunit plus de 36 millions de dollars de chiffre d’affaires pour un budget avoisinant les 20 millions.

Un quatrième épisode ?

Si Kal Penn réussit à aller au bout de ses peines, il y aura bien un quatrième Harold et Kumar. Variety rapporte que l’acteur est intéressé pour faire un quatrième film. Il a déclaré que c’était quelque chose qui lui tenait à cœur. Il a même déjà discuté de cette possibilité avec John Cho, l’autre tête d’affiche. Et ce dernier est lui aussi motivé à faire revivre les deux amis. Ils sont même allés voir Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg, les scénaristes des trois films précédents. Ainsi, toute l’équipe est recomposée et motivée. Reste à trouver les producteurs…

Ce n’est pas la première fois qu’Harold et Kumar sont censés revenir. Peu de temps après la sortie du troisième film, une série animée a été commandée, mais jamais développée. Et John Cho avait déjà tenté de relancer la saga il y a quelques années, sans succès.

En tout cas, il serait intéressant de voir l’évolution des deux personnages à l’occasion d’une quatrième aventure encore plus déjantée que les précédentes. Surtout que Kal Penn a pas mal de disponibilités puisqu’il a vu deux de ses séries annulées : Survivor et Sunnyside. John Cho, quant à lui, travaille en ce moment sur la série Cowboy Bebop. Affaire à suivre donc.