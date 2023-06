Harrison Ford ému aux larmes en évoquant Indiana Jones

Quinze ans après le quatrième volet centré sur l'archéologue, il est désormais temps pour Harrison Ford de ranger son fouet, sa veste en cuir et son fédora. Et pour conclure plus de quarante ans de saga, l'acteur reprend une dernière fois le rôle du héros dans Indiana Jones et le Cadran de la destinée, pour lequel James Mangold (Logan, Le Mans 66) succède à Steven Spielberg à la réalisation.

Un ultime opus qui se déroule en 1969, pendant la course à l'espace, dans lequel Indiana Jones retrouve un vieil ennemi, le nazi Jürgen Voller (Mads Mikkelsen). Ce dernier est à la recherche du légendaire cadran d'Archimède, que convoite également Helena Shaw (Phoebe Waller-Bridge), la filleule de l'archéologue. Le héros se retrouve donc embarqué dans une nouvelle aventure aux quatre coins du monde, et du temps...

En pleine promotion du blockbuster, Harrison Ford a eu un échange très touchant avec le journaliste britannique Ali Plumb pour la BBC, comme l'a révélé ce dernier sur Twitter ce lundi 19 juin 2023. Interrogé sur le succès et sur l'amour que les fans portent à la franchise depuis plusieurs décennies, le comédien a répondu :

(C'est) grâce aux talents des scénaristes et des réalisateurs, ainsi que des acteurs qui y ont mis tout leur cœur et leur âme. Les personnages et les histoires sont si convaincants et captivants. C'est un mélange d'aventure, d'humour et d'émotion. Mais ce que j'admire le plus dans ces films, c'est la profondeur et la subtilité des émotions.