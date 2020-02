Harrison Ford explique son retour dans L’Ascension de Skywalker

Vous avez aimé ? Partagez :

Cela fait presque deux mois que « Star Wars : L’Ascension de Skywalker » est sorti dans nos salles. Un long métrage réalisé par J.J. Abrams qui a largement divisé les fans. Harrison Ford revient sur sa participation.

Star Wars : L’Ascension de Skywalker est la grande conclusion à la saga des Skywalker, initiée avec Un Nouvel Espoir en 1997. J.J. Abrams avait ainsi la lourde tâche d’apporter le dénouement à la licence la plus célèbre de l’histoire du cinéma. Pas facile. Et évidemment, sa proposition a énormément divisé les fans. Bien sur, le film est bourré de références et de clins d’œil aux précédents opus, et permet à de vieux personnages de faire leurs adieux définitifs. C’est le cas de Carrie Fisher en Leïa, de Mark Hamill en Luke et d’Harrison Ford dans le rôle de Han Solo.

J.J. Abrams a convaincu l’acteur de revenir

Après Le Réveil de la Force, Harrison Ford a promis qu’il en avait terminé avec le rôle de Han Solo. Pourtant, il réapparaît le temps d’une courte scène face à son fils Kylo Ren, joué par Adam Driver. Une séquence lourde de symboles, qui a tantôt agacé, tantôt ému les fans. Et apparemment, l’acteur est venu faire un petit coucou grâce à l’insistance de J.J. Abrams lui même.

Dans une récente interview avec Jimmy Kimmel pour promouvoir son prochain film, L’Appel de la Forêt, il a parlé quelques instants de L’Ascension de Skywalker :

Aucun acte ne reste impuni. J.J. a dit : « C’est une bonne idée. Moi, J.J., ai décidé que ce serait une bonne idée et je veux que tu le fasses ».

Des propos directs, à prendre également au second degré. Harrison Ford souligne l’exigence du cinéaste, qui n’a visiblement pas trop laissé le choix à l’acteur. Ce dernier n’avait apparemment pas son mot à dire. Jimmy Kimmel lui demande ensuite s’il faisait suffisamment confiance à J.J. pour ce retour. Question à laquelle Harrison Ford répond un simple et décalé : « pas vous ? ».

Harrison Ford a donc sauté du lit, s’est précipité sur le plateau et est venu tourner son caméo. Il a fait ses quelques répliques et est rentré chez lui. D’après ses propos, l’acteur semble avoir accepté cet exercice à contrecœur. Dans L’Ascension de Skywalker, Han Solo revient dans la tête de Kylo Ren comme un souvenir matérialisé. Mais la séquence a créé le doute chez les spectateurs, qui ne savaient pas encore s’ils avaient affaire à une apparition fantôme, comme les Jedi, ou à un simple souvenir bizarrement mis en scène. Il s’est avéré que c’était la seconde possibilité.

Harrison Ford était satisfait du destin de son personnage. Dès Le Retour du Jedi, il avait demandé à George Lucas de tuer Han Solo. Chose qu’il s’est refusé à faire. Finalement, l’acteur a eu gain de cause dans Le Réveil de la Force, qui offrait au contrebandier un digne chant du cygne !