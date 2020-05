Harry Potter à l'école des sorciers : écoutez Daniel Radcliffe lire le premier chapitre

Les fans d'Harry Potter sont gâtés en cette période de confinement. Depuis le lancement de la plateforme "Harry Potter at Home" sur le site officiel Wizarding World, de nouveaux contenus sont régulièrement proposés par J. K. Rowling pour occuper les fans. La dernière initiative de l'auteure verra des stars lire un chapitre du premier livre de la saga dans des vidéos mises en ligne régulièrement. Le premier à se lancer n'est autre que l'interprète d'Harry Potter au cinéma : Daniel Radcliffe.

J.K. Rowling avait déjà lancé une nouvelle partie du site Wizarding World, pour proposer du contenu gratuit et inédit pour occuper les parents et enfants pendant la crise. Désormais, une nouvelle vidéo sera mise en ligne sur le site chaque semaine, dans laquelle une personnalité lira un chapitre du premier Harry Potter. Il sera aussi possible d’écouter les passages sur Spotify et Spotify Kids.

C’est Daniel Radcliffe lui-même qui a lancé la série en lisant le premier chapitre. La vidéo est d’ores et déjà disponible sur les plateformes mentionnées plus haut, et en vidéo sur la page officielle. En outre, un teaser de la série de lectures a été mis en ligne, dévoilant certains des autres futurs narrateurs du livre.

Daniel Radcliffe et d’autres stars pour lire Harry Potter à l’école des sorciers

L’interprète du sorcier dans les films de la saga sera accompagné d’autres acteurs ayant joué un rôle dans certains des films, ainsi que d’autres personnalités. Parmi eux, Eddie Redmayne, aka Norbert Dragonneau dans Les Animaux fantastiques et sa suite, et Noma Dumezweni, qui jouait Hermione Granger dans la pièce Harry Potter et l’enfant maudit, liront chacun un chapitre du livre.

Claudia Kim, l’interprète de Nagini dans Les Animaux fantastiques : Les crimes de Grindelwad, et Stephen Fry, qui était le narrateur de plusieurs jeux vidéo centrés sur le sorcier à la cicatrice, liront également des chapitres.

En plus d’eux, l’actrice Dakota Fanning, et même David Beckham, feront partie des narrateurs qui feront découvrir (ou redécouvrir) en vidéo le premier livre de l’œuvre de Rowling. D’autres personnalités à s’essayer à l’exercice seront annoncées par la suite.

Avec le rythme d’un chapitre par semaine, l’intégralité du livre sera disponible au milieu de l’été. Les fans devraient apprécier ce nouveau moyen de s’occuper pendant cette période.