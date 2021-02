Harry Potter à l'école des sorciers : quand un incident aide pour la scène finale

Alors que les quatre premiers romans de la saga Harry Potter commençaient à faire un carton, Warner Bros décida au début des années 2000 de mettre en chantier des adaptations cinématographiques. C'est ainsi qu'Harry Potter à l'école des sorciers vit le jour en 2001.

Réalisé par Chris Columbus et porté par un jeune trio d'interprètes (Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson), le long-métrage fit un carton. En effet, il a récolté 978 millions de dollars au box-office. Il se classa ainsi au sommet des recettes pour l'année 2001, dépassant un autre premier volet issu d'une autre célèbre saga littéraire : Le Seigneur des anneaux : La Communauté de l'anneau.

En outre, Harry Potter à l'école des sorciers a reçu trois nominations aux Oscars : l'Oscar de la meilleure direction artistique, l'Oscar des meilleurs costumes et l'Oscar de la meilleure musique de film. Autant dire que le pari fait par Warner Bros a payé, tant au niveau de la critique que des recettes. Cela s'est vérifié par la suite avec des chiffres vertigineux acquis par les sept volets suivants.

Depuis 2001, David Heyman est le producteur tout-puissant de tous les films Harry Potter, y compris le spin-off de Les Animaux fantastiques. Dans une récente interview réalisée avec le magazine Empire (via MovieWeb), il est revenu sur une anecdote amusante concernant la fin du premier volet.

Souvenez-vous : après une première année bien mouvementée à l'école de sorcellerie de Poudlard, Harry Potter s'apprête à prendre le train pour rentrer chez ses parents adoptifs. Avant de partir, il fait alors ses adieux à son ami Hagrid, celui qui a été son premier guide dans le monde des sorciers. Le demi-géant lui offre un livret de famille dans lequel on peut voir en photo (animée) Harry enfant avec ses deux parents. Emu, l'enfant lui fait un gros câlin. On en a encore les larmes aux yeux...

Pourtant, David Heyman garde un tout autre souvenir de cette scène :

Je n'oublierai jamais ce premier jour, durant lequel on a filmé la scène où Hagrid et Harry ont fait leurs adieux à la gare de Pré-au-Lard. Daniel Radcliffe portait des lentilles de contact pour que ses yeux soient plus verts. Le problème, c'est qu'elles ont provoqué chez lui une réaction allergique. Par conséquent, ses yeux étaient rouges et enflés. Au départ, nous pensions rajouter numériquement du vert pour pallier à cet incident. Finalement, nous avons décidé de ne pas le faire car cela semblait trop factice. Les yeux de Dan sont restés gonflés et rouges à l'écran, et curieusement, c'était tout à fait approprié pour cette séquence.