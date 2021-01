Harry Potter : cet acteur de la saga explique pourquoi il ne veut plus voir les films

L'adaptation de la Harry Potter au cinéma aura été une magnifique opportunité pour que des jeunes acteurs se révèlent. L'un d'eux a aujourd'hui du mal à se replonger dans les films et à revoir sa prestation. Découvrez de qui il s'agit et pour quelle raison il reste éloigné de l'univers.

Harry Potter : un accélérateur de carrière pour des jeunes acteurs

Harry Potter et Le Seigneur des anneaux sont les deux succès qui ont donné envie à tous les studios d'avoir leur adaptation tirée d'une saga littéraire. La transposition sur grand écran des aventures du sorcier à la cicatrice sur le front aura été un phénomène qui a duré pendant des années. Le public a pu voir grandir les personnages et les acteurs derrière, comme Daniel Radcliffe, Emma Watson ou encore Rupert Grint. Plusieurs autres enfants ont pu se révéler dans des rôles plus secondaires. Harry Potter a évidemment ses habituelles têtes principales mais une galerie de personnages secondaires gravite en périphérie. On a notamment pu souvent voir le dénommé Neville Londubat, un sorcier de la maison Gryffondor qui a été présenté comme timide, gaffeur, trouillard et peu débrouillard. Le public a eu de l'affection pour lui, grâce à ses défauts. Il a, vers la fin de la saga, pris une autre ampleur en devenant un véritable héros.

Matthew Lewis ne veut plus revoir Neville

Son interprète, Matthew Lewis, est revenu sur son rôle dans The New York Times. Il révèle qu'il n'est plus capable de regarder les films car Neville est un personnage qui lui ressemble trop :

Je trouve cela très difficile quand trop de moi commence à ressortir dans un personnage. C'est plus simple quand je peux incarner quelqu'un de complètement différent, comme un policier londonienne ou un homme riche... Parfois, c'est douloureux à quel point je suis Neville. Quand je le regarde, je me dis : "Ce n'est pas Neville, c'est toi."

Neville (Matthew Lewis) - Harry Potter et les reliques de la mort - partie 1 ©Warner Bros. France

Il veut évidemment parler de son caractère et de ce que le personnage révèle sur sa propre personnalité. Physiquement, en revanche, l'acteur est complètement passé à autre chose en se métamorphosant avec les années. L'enfant joufflu a en effet mué en un homme sculpté. Cependant, ce nouveau physique ne lui a jamais offert la chance d'avoir un autre grand rôle sur nos écrans. Matthew Lewis n'a pas élargi sa filmographie tant que ça après le succès des huit films. Il est apparu dans quelques séries peu populaires ou au cinéma dans Avant toi ou Terminal. À titre de comparaison, son compère Harry Melling (vu en 2020 dans Le Jeu de la Dame ou Le Diable, tout le temps) a mieux réussi cette transition post-Harry Potter.